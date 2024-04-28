Beşiktaş'ta zincirleme kaza: 7 araç birbirine girdi

Beşiktaş'ta 7 aracın birbirine karıştığı bir zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Beşiktaş Büyükdere Caddesi’nde 7 aracın karıştığı zincirleme kaza meydana geldi. Kazada yaralılar olduğu öğrenildi. Olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kazaya müdahalesi sürüyor.

ORTALIĞI SAVAŞ ALANINA ÇEVİRDİ

Bariyerleri aşarak karşı şeride geçen araç, ortalığı savaş alanına çevirdi. Akan trafikte otomobillere çarpan hafif ticari araç, 2 otomobilin üzerine asılı kaldı. 7 aracın karıştığı zincirleme kazada ilk belirlemelere göre 8 kişi yaralandı.

LÜKS ARACIN SAHİBİ VEKİL YEĞENİ ÇIKTI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı. Kazaya karışan lüks Maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.

2 KİŞİ HASTANEYE KALDIRILDI

Olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. 6 kişi olay yerinde sağlık ekiplerince tedavi edilirken, 2 kişi ise hastaneye kaldırıldı.

MİLLETVEKİLİNİN YEĞENİ ÇIKTI

Kazaya karışan lüks maserati marka otomobilin sürücüsünün bir milletvekilinin yeğeni olduğu öğrenildi. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları sürüyor.