Güvenlik uzmanı Ağar o partiden aday adayı oldu !
Güvenlik uzmanı Ağar o partiden aday adayı oldu !
Bir sınavın daha tarihi ertelendi !
Bir sınavın daha tarihi ertelendi !
Büyük operasyon: 65 askere yakalama kararı !
Büyük operasyon: 65 askere yakalama kararı !
HDP'ye PKK operasyonu ! İstanbul İl Eş Başkanı tutuklandı
HDP'ye PKK operasyonu ! İstanbul İl Eş Başkanı tutuklandı
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Trafikte makas atanlara büyük ceza !
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
Orhan Gencebay hastaneye kaldırıldı
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
İthal anguslar İskenderun Limanı'na geldi
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
Cumhur İttifakı protokolünde BBP detayı !
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 04 Mayıs 2018 21:33

Beyaz Show'daki sözleri olay olmuştu; tahliye edildi !

Beyaz Show'da telefonla bağlanıp "terör propagandası" yaptığı suçlamasıyla tutuklu bulunan Ayşe Çelik serbest bırakıldı.

Beyaz Show'daki sözleri olay olmuştu; tahliye edildi !
A+ A-

Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da 'terör propagandası' yaptığı suçlamasıyla 15 ay hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik bebeği Deran’ı ile birlikte cezaevine girmişti. Ayşe Öğretmen'in tahliye edildiği haberini avukatı Twitter hesabından duyurdu.
 
Diyarbakır’da, Ocak 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 27 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Çelik'in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman'ın tweeti şöyle:

beyaz show , ayşe öğretmen , bebek
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM