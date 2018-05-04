Beyaz Show'daki sözleri olay olmuştu; tahliye edildi !

Telefonla bağlandığı Beyaz Show'da 'terör propagandası' yaptığı suçlamasıyla 15 ay hapis cezası verilen öğretmen Ayşe Çelik bebeği Deran’ı ile birlikte cezaevine girmişti. Ayşe Öğretmen'in tahliye edildiği haberini avukatı Twitter hesabından duyurdu.



Diyarbakır’da, Ocak 2016’da telefonla bağlandığı Beyaz Show programında “Ülkenin doğusunda yaşananların farkında mısınız? Çocuklar ölmesin, anneler ağlamasın” dediği için hakkında soruşturma başlatılan ve Diyarbakır'da, 'terör örgütü propagandası yapmak' suçundan 1 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan öğretmen Ayşe Çelik tahliye edildi. Çelik 27 Nisan tarihinde tutuklanmıştı.

Çelik'in avukatı tahliye haberini Twitter hesabından duyurdu. Avukat Mahsuni Karaman'ın tweeti şöyle: