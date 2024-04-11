  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında kadınlardan saç baş kavga!

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında kadınlardan saç baş kavga!

Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında kadınlardan saç baş kavga!
Güncelleme:

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının çıkışında, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

İstanbul Beylikdüzü’nde bayramın ilk günü akşam saatlerinde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken olay, tarafların ayrılmasıyla son buldu.

BİRBİRLERİNİN SAÇLARINI ÇEKTİLER

Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadınların birbirine tokat atıp saçlarını çekmeleri ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı.

Etiketler kavga eglenme mekan beylikdüzü
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Dolandırıcıların yeni ''formalite'' evlilik tuzağı: 50 bin euro karşılığında... Dolandırıcıların yeni ''formalite'' evlilik tuzağı: 50 bin euro karşılığında... Genel başkanlığa adaylığını koymuştu: Tolga Akalın'dan Akşener açıklaması Genel başkanlığa adaylığını koymuştu: Tolga Akalın'dan Akşener açıklaması Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın Mersin'de narenciye paketleme tesisinde yangın Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Polis dışarı çıkardı Örümcek Adam kostümüyle bayram namazı: Polis dışarı çıkardı Detaylar ortaya çıktı: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? Detaylar ortaya çıktı: Ücretsiz doğal gaz desteği ne zaman sona erecek? İşte alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller İşte alınabilecek en ucuz sıfır otomobiller Türkiye'de et fiyatları AB'ye göre 30 kat arttı Türkiye'de et fiyatları AB'ye göre 30 kat arttı Otomobilin kaputundan dev yılan çıktı Otomobilin kaputundan dev yılan çıktı 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar pes dedirtti: Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz? 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen aramalar pes dedirtti: Ocağım bozuldu, gelip tamir eder misiniz? Bayram tatilnde yollarda olacaklar dikkat! İşte yollarda son durum Bayram tatilnde yollarda olacaklar dikkat! İşte yollarda son durum