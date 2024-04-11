Beylikdüzü'nde bir eğlence mekanında kadınlardan saç baş kavga!

İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde bulunan Büyükşehir Mahallesi'ndeki bir eğlence mekanının çıkışında, henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

İstanbul Beylikdüzü’nde bayramın ilk günü akşam saatlerinde eğlence mekanı çıkışında kadınlar arasında çıkan kavga, vatandaşların araya girmesiyle son buldu. Olay anı cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Olay, dün gece saatlerinde Büyükşehir Mahallesi’nde bulunan bir eğlence mekanı çıkışında yaşandı. Edinilen bilgilere göre, alkollü eğlence mekanı çıkışında iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşandı. Çıkan tartışma sonrası kadınlar birbirine tekme tokat vurmaya başladı. Yaşanan kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırırken olay, tarafların ayrılmasıyla son buldu.

BİRBİRLERİNİN SAÇLARINI ÇEKTİLER

Yaşanan kavga anları bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde kadınların birbirine tokat atıp saçlarını çekmeleri ve çevredekilerin araya girmesi yer aldı.