Bilal Erdoğan'dan dikkat çeken İbn Haldun ve Karl Marx çıkışı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, Müslüman düşünür İbn Haldun ile bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx'ın benzer noktaları olduğunu ifade etti.

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkan Vekili AKP'li Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan, İHÜ'nün Başakşehir'deki yerleşkesinde açıklamalarda bulundu.

Psikoloji, sosyoloji ve felsefe alanlarında öğrenim gören öğrencilerin çoğunlukla Batılı bilim insanlarının paradigmalarıyla eğitildiğini belirten Erdoğan, İHÜ'nün öğrencilerine hem Batı hem de Doğu perspektifi sunarak fikri bağımsızlık elde etmelerine olanak sağladığını ifade etti.

Erdoğan, bilimsel sosyalizmin kurucusu Karl Marx ve ekonomist Adam Smith'in İbn Haldun ile benzer yanları olduğunu söyleyerek, "Şu anda Batı da yavaş yavaş bitiyor, kendisini tüketiyor. Öyle bir döneme giriyoruz ve buna alternatif paradigma geliştirecek kişinin bunun dışında düşünebilen bir bilim insanı, fikir insanı olması lazım." ifadelerini kullandı.

Bilal Erdoğan şunları söyledi:

"Ben 15 yıla yakın Amerika'da, İtalya'da okudum. Batı'nın kurumlarında okudum. Zaman zaman kendime dönüp bakıyorum, 'acaba bu Batı eğitiminin bendeki kalıntıları ya da etkisi nedir?' Bazı paradigmalar konusunda Batı'nın paradigmaları benim için baz teşkil etmiş durumda. Bizim geleneğimizle ilgili de Batı'nın bir Orta Çağ karanlığında olduğunu sandığı dönem aslında bizim medeniyetimizin aydınlık çağı, zirve çağı. Endülüs Emevi Devleti olsun, Bağdat Kütüphaneleri dediğimiz dönemler olsun bunlardan mahrum bir eğitim aldım. Türkiye'de kalsaydım da bu eğitimleri alacaktım, bu arada onu da söylemiş olayım. Şimdi bir psikolog, bir sosyolog, bir felsefeci şu anda Türkiye'deki üniversitelerde okuduğu zaman ya da Batı üniversitelerinde okuduğu zaman genelde Batılı bilim adamlarının paradigmalarıyla eğitilmiş oluyor. Bu fikri bağımsızlık sağlamıyor. Bu aslında fikri olarak Batı'nın paradigmalarına bağlılık getiriyor insana. Onun dışında düşünememeye başlıyorsunuz.

İBN HALDUN İLE MARX

"Biz Smith ve Marx ile iktisat öğrenmeye başladık. İbn Haldun ile başlayabilirmişim sonradan fark ediyorum. Niye İbn Haldun ile başlatmamışlar? Bizim hocalarımızın haberi yok İbn Haldun'dan. Ama Smith ve Marx'ın 300-400 yıl sonra yazdıkları şeylere bakıyorsun İbn Haldun ile birçok benzerliği, çakıştığı yerleri var. Dolayısıyla biz burada o iki perspektifi de kazandıralım ki çocuk tamamen Batı paradigmasının yetiştirdiği bir bilim insanı olmak durumunda kalmasın, buna zorlanmasın. Onun da dışına çıkabilsin. Çünkü şu anda Batı da yavaş yavaş bitiyor, kendisini tüketiyor. Öyle bir döneme giriyoruz ve buna alternatif paradigma geliştirecek kişinin bunun dışında düşünebilen bir bilim insanı, fikir insanı olması lazım. Fikri bağımsızlıkta biz bunu hedefliyoruz. Bu dile kolay aslında ama bir idealdir, bunun için gayret gösterdiğimizi söyleyebilirim."

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

Bilal Erdoğan'ın Marx hakkındaki sözleri akla MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 28 Haziran günü grup toplantısını akla getirdi. MHP lideri Bahçeli CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk Ocakları'nın sempozyumuna katılmasına çok sert tepki göstermişti. Bahçeli "Kılıçdaroğlu’nun “din halkın afyonudur” diyen, üstelik İslam dünyasıyla ilgili bir sempozyumda, Karl Marx’tan alıntı yaparak salonda hazır bulunanlara hitap etmesine nasıl katlandınız?" ifadelerini kullanmıştı.