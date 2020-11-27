Bilim insanlarından Bakan Fahrettin Koca'ya sert tepki

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez tüm vaka sayılarını paylaştı ve günlük 28 bini aşkın vakanın olduğunu söyledi.

Verilere göre Türkiye, günlük vaka sayısında dünyada 5’inci, Avrupa’da ise birinci sırada yer aldı.

“Hakikat er geç ortaya çıkar” diyen bilim insanları Bakan Koca’ya tepkili. Cumhuriyet'ten Sibel Bahçetepe'nin haberine göre, bilim insanları şöyle konuştu:

‘VERİLERDEN MAHRUM KALDIK’

- TTB COVİD-19 İZLEME KURULU ÜYESİ PROF. DR. KAYIHAN PALA:

Sayıların gizlenmesi ile toplum ne kadar ciddi bir sorunla karşı karşıya kaldığımızı algılamakta zorlandı. Salgının ne durumda olduğunu ve alınan önlemleri etkinliğini değerlendirebilecek verilerden mahrum kaldık. Bakan’ın açıkladığı vaka sayısının ne kadar doğrulanmış olguyu gösterdiği konusunda da tartışmalar var.

TTB’nin kasım ayında yaptığı açıklama günlük 47 bin civarında doğrulanmış bir vakaya işaret ediyordu. PCR testlerinin yüzde 60-70 doğruluk payı var. Yani 100 hastanın 60-70’i tespit ediliyor. Test yaptıranlar için bu durumu da hesaba katacak olursak 40 bin kadar vakanın olduğu anlaşılıyor.

Bir de temaslı olduğu halde test yapılmayanları da ekleyecek olursak 50 binin üzerinde vaka olduğunu tahmin etmek zor olmayacaktır. Hakikat er geç ortaya çıkar. Bir bakan adına, toplumu kandırdığının ortaya çıkması ve önünde sonunda bu rakamları açıklamak zorunda kalması üzücüdür. İstifa etmek için artık neyi bekler!..

‘HASTANELER SOKAĞA TAŞIYOR’

- GAZİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ ÖĞRETİM ÜYESİ PROF. DR. ESİN DAVUTOĞLU ŞENOL:

O veriler bilinse tüm hastaneler pandemi koşullarında çalışmaya çevrilecek ve sağlık çalışanları ölmeyecekti, okullar açılmayacak, öğretmenler ve veliler hastalanmayacak, ölenler ölmeyecekti. Önlenebilir pek çok ölüm oldu. Mızrak çuvala sığmıyor artık.

Hastaneler sokağa taşma noktasında, artık çok görünür olacak. Bu rakamlara göre aktif vaka sayısını temmuzdan beri üst üste koyacak olursanız 400- 450 bini bulur gerçek vaka sayısı. Aktif vaka sayısı birden 10 katına çıktığı için bunların da yüzde 1’i ölüm demek, yani 45-50 bin ölümden söz etmek gerekir o zaman... Önümüzde daha ağır kapanmalar ve can kayıpları var demek.

BEDELİNİ HEPİMİZ ÖDÜYORUZ

- İSTANBUL TABİP ODASI YÖNETİM KURULU ÜYESİ DR. OSMAN ÖZTÜRK:

Aylardır bütün çağrılarımıza kulak tıkayan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ilk kez vaka sayılarını açıkladı. Günlük 28 bin 351 vaka ile Türkiye’nin Avrupa’da birinciliğe, dünyada ise üçüncülüğe yükseldiği görüldü. Tablonun ne kadar vahim olduğunu ortaya koydu. Bunu önceden bilseydik ne olacaktı? Hem kendimizi daha iyi koruyacaktık, hem de hükümetten, siyasi iktidardan, Sağlık Bakanlığı’ndan daha radikal tedbirler alınmasını isteyecektik.

Tüm bunlar neticede halktan gizlemiş oldu. Açıklanan vaka sayısı ile tüm yurttaşlar olarak gördük ki, aylardır anlatılan ‘başarı hikâyesi’ koca bir yalan olduğu ortaya çıktı. Başından itibaren bu işten siyasi rant, oy devşirme uğruna toplumdan gerçeği gizlediler, ne yazık ki bunun bedelini hepimiz ödüyoruz. Başından beri gerçekler açıklansaydı, şeffaf davranılsaydı geldiğimiz bu noktaya gelinmezdi.

‘MARTA KADAR 100 BİN İNSAN ÖLEBİLİR’

- CHP ORDU MİLLETVEKİLİ İÇ HASTALIKLARI UZMANI DR. MUSTAFA ADIGÜZEL:

Tam 3 ay önce bugünkü durumu söylemiştik. Şimdi daha da kötü durumdayız. Dün 160 bin test yapılmış 28 bin pozitif çıkmış. Hesap kolay. Bugüne kadar 17.5 milyon test yapıldı. 3 milyon pozitif vaka demektir. Yine aynı öngörü ve elimdeki verilerle, daha da sağlam verilerle ifade ediyorum ki bugün Türkiye’de vefat sayısı yine binden az değil. Sadece üç ilin vefatı 300’ü geçiyor.

Günlük vefat sayısı itibarıyla da şu anda son haftada ABD’nin önünde 1. sıradayız. Eğer bu şekilde devam ederse mart başına kadarki 100 günlük süreçte 100 bin can kaybetme riski ile karşı karşıyayız ve alınmayan, yetersiz alınan önlemlerden kaybedilen her canın sorumlusu, bu işe insan hayatı gözüyle değil ekonomik pencereden bakan bu hükümet ve Sayın Erdoğan’dır. Acil 20 günlük kapatma şarttır.

‘EKİPMAN YOK AÇ ÇALIŞIYORUZ’

Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi’nin sendika yöneticilerine yönelik tavrına ilişkin dün hastane önünde protesto eylemi düzenleyen SES, “Başhekim Hacı Mustafa Özdemir sağlık emekçilerinden özür dilemelidir” dedi. SES Şişli Şubesi Yönetim Kurulu üyesi Fırat Burak Gürhan, “Önlemler uygulanmıyor. İş yükünün hafifletilmesine dair çözüm önerilerimiz uygulanmalıdır. Kişiye uygun ekipman sağlanması en önemli iş güvenliği önlemlerinden biridir ve sağlanmaması bir suçtur.

Sişli Hamidiye Etfal Hastanesi’nde verilen yemek öğünleri besleyici, doyurucu, destekleyici değil. Öğünlerin yetersizliği iş yükü arttıkça vücut direnci azalan sağlık emekçileri için ciddi bir risktir. Sağlık emekçileri adeta aç karnına çalıştırılmakta” dedi.