Bilim Kurulu üyesinden korkutan sözler: İstanbul koptu gidiyor

Türkiye'de en 23 ilde görülen mutasyonlu koronavirüs yayılmaya devam ederken bahar havasıyla birlikte vatandaşlar tedbirleri hiçe saymaya başladı.

Habertürk'ten Muharrem Sarıkaya'nın yazısına göre Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Levent Akın, Britanya'da ortaya çıkan hızı artmış mutasyonlu virüs ile hızı o derece fazla olmamakla birlikte öldürücü etkisi yüksek Güney Afrika ile Brezilya mutantları ve kentteki 'rehavet' nedeniyle kaygılı.

Havanın güzel olmasının da etkisiyle kural ihlallerinin artığına işaret eden Akın, mesai saatlerindeki yoğunluğun da altını çizdi.

"ÖNLEMLERE UYAN SAYISI GİTTİKÇE AZALIYOR"

"İşverenlere ısrarla, 'Mesai saatlerini değiştirin' diyoruz ama dinlemiyorlar" diyen Akın, İstanbul'da ciddi anlamda vaka artışı olacağına dair kaygısını şu sözlerle ifade etti: "İstanbul'da bir süre sonra enfeksiyon kapmış insan sayısında yükselme görmememiz imkansız. Çünkü İstanbul koptu gidiyor… Önlemlere uyan sayısı gittikçe azalmaya kalabalık ise bir o denli artmaya başladı. İngiltere ve Güney Afrika varyantı da üzerine bindi."

MUTANT VİRÜSLERİN DE MUTANTLARI GÖRÜLÜYOR

Yeni ortaya çıkan mutant virüslerin de mutantının görüldüğünü vurgulayan Akın, yayılmanın varyantlar ile çok daha hızlı olacağının altını çizdi.

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MUTASYONLU KORONAVİRÜS 23 İLDE GÖRÜLDÜ

Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan, mutasyonlu virüsün görüldüğü il sayısının 23'e yükseldiğini belirterek, "Son günlerde özellikle İngiltere’deki görüntüler bu virüsün yarattığı hastalığın da şiddetinin oldukça yüksek olduğu şeklinde. Bu da şu anlama geliyor ki bireylerin hastaneye, yoğun bakıma ihtiyaç duyma oranları artabilir. Bu nedenle dikkatli olmak zorundayız. Mutasyonel virüsün yayılmaması için elimizden geleni yapmamız gerekiyor" ifadelerini kullanmıştı.