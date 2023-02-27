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''Bin odalı saray var, bir odalı konteyner yok''

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CHP tarafından sosyal medya üzerinden paylaşılan videoda AK Parti iktidarı yerden yere vuruldu: "Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok!"

CHP, deprem bölgesindeki eksiklikler nedeniyle AK Parti iktidarını eleştiren bir video yayınladı. 

“Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla yayınlanan videoda, “Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok" denildi.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) sosyal medya hesabında yayınladığı videoda, 10 ilde büyük yıkıma ve çok sayıda can kaybına neden olan Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından bölgede yaşanan çadır, konteyner, vinç ve yemek sorunu nedeniyle AK Parti iktidarını eleştirdi.

"BİN ODALI SARAY VAR BİR ODALI KONTEYNER YOK"

 “Kendine var, millete yok. Çok itibarlılar, çok” mesajıyla paylaşılan videoda şunlar kaydedildi:

“Manhattan’da gökdelen var, depremde Kızılay çadırı yok. Bin odalı Saray var, bir odalı konteyner yok. Saray’da 13 özel uçak var, enkazlar için vinç yok. Saray’da israf sofraları var, vatandaşa bir tas çorba yok.”

Etiketler chp video tepki ak parti saray
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