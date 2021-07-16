  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum

Bir babanın en zor anı: Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum

Rize'de şiddetli yağışa bağlı oluşan sel ve heyelanlar nedeniyle kaybolan 2 kişinin bulunması için başlatılan çalışmalar devam ederken bir babanın feryadı yürekleri dağladı.

Muradiye Beldesi'nde incelemelerde bulunan Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, selde kaybolan Batuhan Delihasan'ın gözyaşlarını tutamayan babası Mehmet Delihasan'ı ve ağabeyi Mustafa Delihasan'ı teselli ederek bulunması için yoğun çaba harcadıklarını belirtti.

Bakan Kurum, herkesin büyük bir mücadele verdiğini belirterek "Bütün ekip olarak arama çalışmalarımız sürüyor. İnşallah bulacağız. Bulunması için yoğun çaba harcıyoruz" dedi.

Gözyaşlarını tutamayan baba Mehmet Delihasan ise "Bakanım oğlumu bulun verin bana başka hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu. 

Etiketler baba sel felaket
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ahu Tuğba lüks otomobili çöpe attı
Erdoğan'ın hocasından skandal Anayasa talebi
Simpsonlar yine bildi! Sosyal medyayı sallayan görüntü
Son 24 saatin koronavirüs tablosu açıklandı
Dolar, Euro ve altın bayrama zirvede giriyor
Demet Özdemir'den mankenleri kıskandıran havuz keyfi paylaşımları
Eşinin öldürdüğü polisin balkondan düştüğü anın görüntüsü ortaya çıktı
Burası İstanbul'un göbeği... Yabancı uyruklu gaspçılar dehşet saçtı
Almanya'da bilanço ağırlaşıyor: Ölü sayısı 100'ü aştı, bin 300 kişi kayıp
Kafesten kurtarılan iki kişiden şoke eden ifade: Kendi isteğimizle girdik