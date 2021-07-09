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Bir ilde ''Delta Plus'' alarmı: 37 kişi karantinada

Bir ilde ''Delta Plus'' alarmı: 37 kişi karantinada

İstanbul'dan Sinop'un Gerze ilçesine tatile gelen ailenin çocuğunun rahatsızlanması ve yapılan koronavirüs testinde 'Delta Plus' varyantına rastlanınca temaslı 37 kişi karantinaya alındı.

Edinilen bilgiye göre, tatil için otobüsle Sinop'un Gerze ilçesine gelen ailenin küçük çocuğu rahatsızlandı. Hastaneye götürülen çocuğun koronavirüs testinde Delta Plus varyantına rastlandı. Bunun üzerine çocuk gözetim altına alınırken, aynı otobüsle ilçeye gelen şoför ve muavin de dahil olmak üzere toplam 37 kişi evlerinde karantina altına alındı.

Bakan Koca, koronavirüsün Delta Plus varyantına ilişkin son yaptığı açıklamasında 3 ilde 3 farklı kişide görüldüğünü duyurmuştu. Koca, 3 ilden birinin İstanbul olduğunu açıklarken, diğer iki ilin ise isimlerini vermemişti.

Etiketler delta plus delta plus varyantı
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