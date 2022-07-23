Bir kadın cinayeti daha: Eski kız arkadaşını öldürüp, intihar etti

Muğla'nın Fethiye ilçesinde bir kişi eski kız arkadaşını tabancayla vurarak öldürüp, ardından aynı silahla yaşamına son verdi.

Muğla’nın Fethiye ilçesinde bir kadını tabancayla öldüren kişi, aynı silahla intihar etti.

Olay, gece saatlerinde ilçeye bağlı Menteşeoğlu Mahallesi Ali Galip Met Caddesi’ndeki bir evde meydana geldi.

Evden silah sesleri duyanlar, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Bölgeye gelen ekipler, girdikleri evde F.E. ile D.T.’in cansız bedeniyle karşılaştı.

Polis ekiplerince olay yerinde yapılan ilk incelemede F.E.’ın, tabancayla D.T.’i öldürdükten sonra, aynı silahla yaşamına son verdiğini tespit edildi.

F.E. ve D.T.’in cansız bedeni, Cumhuriyet Savcısı ve polis ekiplerinin olay yerindeki incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı.

Öte yandan D.T.’in, erkek arkadaşı F.E.’dan bir süre önce ayrıldığı öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma polis tarafından sürdürülüyor.