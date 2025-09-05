  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Bir şehirde sokak hayvanlarının beslenmesi yasaklandı

Bir şehirde sokak hayvanlarının beslenmesi yasaklandı

Bir şehirde sokak hayvanlarının beslenmesi yasaklandı
Güncelleme:

Afyonkarahisar Valiliği, sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve beslenmelerinin yasaklanmasına karar verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, 17 ilçe Kaymakamı, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçaslan, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, toplantıda, il genelinde yapılan çalışmalar ve sahipsiz hayvanlara yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin çok sayıda karar alındı. Toplantıda karara bağlanan 9. Madde ise tepkilere yol açtı.

HAYVANLARIN BESLENMESİ YASAKLANDI

Söz konusu maddede sokaklarda, üniversite kampus alanlarında, okul bahçelerinde, parklarda ve kamu kurum, kuruluşlarının bahçelerinde sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve beslenmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Valilik toplantısında alınan kararlar kamu kurum ve kuruluşlarına da iletildi. Valiliğin kararına hayvanseverler tepki gösterdi.

Sözcü

text-ad
Etiketler Afyonkarahisar sokak hayvanı beslenme sahipsiz hayvan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Milli Eğitim'den son dakikada kritik karar: Okul saatleri değiştirildi Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı Serenay Sarıkaya bikinili tatil pozlarıyla yaz mevsimine veda etti, sosyal medya karıştı 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu 2025'in ik 8 ayında Türkiye'de en çok satılan araç marka ve modelleri belli oldu Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi Genç girişimci 1,2 milyon TL harcayıp kendi işini mobile çevirdi TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi TRT'nin yeni sezonda ekrana gelecek yeni dizisini beklerken, krizi geldi YSK'dan sürpriz karar: CHP'nin kongre itirazı kabul edildi YSK'dan sürpriz karar: CHP'nin kongre itirazı kabul edildi Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Tatil cennetinde şüpheli ölüm: Genç kadın otel odasında ölü bulundu Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Yeni evlenenlere 3, çocuk sahibi olanlara 2 asgari ücret destek ödemesi yapılacak Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Ebru Polat ''dondurma'' paylaşımına gelen çirkin yorumlara fena patladı Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor! Hafta sonu planlarınızı değiştirin: Hava sıcaklıkları düşüyor, sağanak yağışlar geliyor!
Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya ekranlara geri dönüyor Camdaki Kız'ın Laz Kızı Alya ekranlara geri dönüyor 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! 16 yaşındaki kız çocuğunu 30 saniyede 30 kez bıçaklayarak öldürmüştü, savunması şok etti! BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı! BTK ''e-imza şifelerini ele geçirdiler'' iddialarını yalanladı! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! Sisi lakaplı Seyhan Soylu, cübbeli Ahmet ile nişanlandığını duyurdu! İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! İyilik olsun diye attığı imza yüzünden borçlu çıktı! Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu Nesrin Cavadzade cesur tarzıyla genç mankenlere meydan okudu İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! İşaret ettiği noktada deprem olan Prof. Dr. Şener Üşümezsoy'dan 6,2'lik deprem uyarısı! Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Halk TV'den ayrılan İsmail Küçükkaya'nın yeni adresi belli oldu Başkomiser, evinde yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü Başkomiser, evinde yakaladığı kişiyi tabancayla öldürdü Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü! Kardeniz Kılıç ''eski eniştesiyle evlendi'' iddialarına ateş püskürdü!