Bir şehirde sokak hayvanlarının beslenmesi yasaklandı

Afyonkarahisar Valiliği, sahipsiz sokak hayvanları için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve beslenmelerinin yasaklanmasına karar verdi.

Afyonkarahisar Valisi Kübra Güran Yiğitbaşı başkanlığında Hayvan Hakları Koruma Kurulu Toplantısı gerçekleştirildi.

Toplantıya Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, Afyon Kocatepe Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Peker, İl Emniyet Müdürü Ahmet Birtan Erol, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Murat Kaya, 17 ilçe Kaymakamı, Bolvadin Belediye Başkanı Derviş Aynacı, Dinar Belediye Başkanı Veysel Topçu, İscehisar Belediye Başkanı Seyhan Kılıçaslan, Sandıklı Belediye Başkanı Adnan Öztaş ve ilgili kurum müdürleri de katıldı.

Sözcü'den Müslüm Evci'nin haberine göre, toplantıda, il genelinde yapılan çalışmalar ve sahipsiz hayvanlara yönelik yapılması planlanan çalışmalara ilişkin çok sayıda karar alındı. Toplantıda karara bağlanan 9. Madde ise tepkilere yol açtı.

HAYVANLARIN BESLENMESİ YASAKLANDI

Söz konusu maddede sokaklarda, üniversite kampus alanlarında, okul bahçelerinde, parklarda ve kamu kurum, kuruluşlarının bahçelerinde sahipsiz hayvanlar için oluşturulan beslenme noktalarının kaldırılmasına ve beslenmelerinin yasaklanmasına karar verildi.

Valilik toplantısında alınan kararlar kamu kurum ve kuruluşlarına da iletildi. Valiliğin kararına hayvanseverler tepki gösterdi.

