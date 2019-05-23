Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, Trump'a süre verdi

19 Mayıs’ta resmi kuruluşunu vatandaşlarının yoğun katılımıyla gerçekleştiren Birleşik Dünya Devleti, Dünya'da toprağı olmayan, her çeşit insanı kendi içinde barındıran, dil, din, ırk gözetmeksizin yeryüzündeki bütün insanların içinde yer alabileceği, insanın insanı savunduğu, savunucu ve koruyucu dijital bir yapı olarak tasarlandı. Birleşik Dünya Devleti kurucusu Enis Timuçin, son zamanda birçok ülke ile sorunlar yaşayan ABD Başkanı Trump'a süre verdi.

Timuçin, "Her Canlıya Kucak Açacağız"

Birleşik Dünya Devleti Kurucusu Enis Timuçin, "Dünyada bir ilk olan Birleşik Dünya Devleti’nin vatandaşlarına sunacağı imkanlar üzerinde uzun yıllar çalıştık. Amacımız iyilerle kötüleri birbirinden ayırmak, iyilerle kötünün panzehrini oluşturmak. Yeni jenerasyona baktığımızda son derece hızlı bir şekilde global bilgiye ulaşabildiğini görüyoruz. Global bilgiye ulaşan bireyler sınırları kaldırarak global bir dünyada yaşamak istiyorlar; yani sınırları ortadan kaldırmak istiyorlar. Biz Birleşik Dünya Devleti’ni, dil, din, ırk, cinsel yönelim ayrımı gözetmeksizin, dünyadaki bütün insanların bir arada yaşayabileceği, aynı duygu ve düşünceleri paylaşabileceği, insan olduğunu hatırlayabileceği şekilde, dünyadaki her insana ve de her canlıya kucak açan bir yapı olarak kurduk.” dedi.

Tek şart doğayı, hayvanları ve de insanı korumak

Kurucu Enis Timuçin, Birleşik Dünya Devleti’nin kimsenin şiddete başvuramayacağı, kimsenin kimseyi öldüremeyeceği bir sistem olduğunu belirterek sözlerine şöyle devam etti; "Nefretin yer olmadığı bir sistem hayat buluyor. Birleşik Dünya Devleti’ne herkesi kabul etmiyoruz. Şu ana kadar binlerce insanın vatandaşlık başvurusunu iptal ettik. Biz yalnızca iyi insanları kabul ediyoruz. Serbest dolaşımda olacak bir ağdan bahsediyoruz. Dünyadaki internet en ufak bir yerde açık olduğu sürece bu devlet yaşayacak. Vatandaşlarımıza koyduğumuz tek şart, “Hayvanlara dokunma, doğaya dokunma, insanı savun ve koru,” olacak. Birleşik Dünya Devleti’nin üç görevi var; insanı, doğayı ve hayvanları korumak ve biz bu görevin sorumluluklarını tüm vatandaşlarımızdan isteyeceğiz. Birleşik Dünya Devleti’ne başvuran vatandaştan kimlik bilgilerini istemiyoruz. Kendi ismi dışında takma bir isim tercih edebiliyor. Birleşik Dünya Devleti’nde telefon bilgileri gibi çok basit bilgiler isteniyor. Buna karşın ne bir kredi kartı bilgisi ne hesap bilgisi ne de kimlik numarası istiyoruz.

“Amerika Birleşik Devletleri’ne süre!”

Birleşik Dünya Devleti olarak ABD Başkanı Donald Trump’abir mektup gönderdiklerini aktaran Timuçin, “Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Sn. Donald John Trump’agönderdiğimiz mektupta, kendilerini 01 Aralık 2019 tarihine kadar Birleşik Dünya Devleti’ne dahil olmaya davet ettiğimizi ifade ettik. Bize dahil olmayıp sömürü politikalarına devam etmeleri halinde ise halklarını zenginleştirirken ABD ekonomisini bütün dünyada daraltacağımız bir sistemi harekete geçireceğiz,” dedi ve ekledi; “Bu mektup ilk olarak 16 Mayıs’ta İngiltere kraliçesi 2. Elizabeth’e ithafen gönderildi. Bundan sonraki süreçte de bütün devletlere bu ve benzeri mektuplar gönderilecek. Biz, karşımıza çıkacak her gücü yıkmaya muktedir bir sisteme sahibiz ve diyoruz ki; Negatif tüm sistemler için geri sayım başlamıştır!”

Birleşik Dünya Devleti tarafından Amerika Birleşik Devletleri’ne gönderilen mektubun içeriği aşağıdadır:

İstanbul

19 Mayıs 2019

AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ BAŞKANI SN. DONALD JOHN TRUMP’IN DİKKATİNE;

Tüm canlıların özgürlük savunucusu olan Birleşik Dünya Devleti olarak Amerika Birleşik Devletleri halkını en insani duygularımızla selamlıyoruz.

19 Mayıs 2019 tarihinde resmi olarak kuruluşunu ilan ettiğim Birleşik Dünya Devleti adına, Amerika Birleşik Devletleri yönetimine çağrımdır!

İnsanlığın geldiği durum malum ve ortada. Doğayı ve canlıları katleden, masumiyeti yok eden, çıkarları için dünya kaynaklarını sömürerek kendilerini zenginleştirmeye çalışan ve bu yolla dünya halklarına tahakküm kuran; insan, doğa ve hayvan haklarını hiçe sayan, kandan beslenen ve nihai hedefleri uğruna insanlığımızı köleleştiren bütün sömürü sistemlerini etkisiz ve yetkisiz kılmak üzere, resmi olarak ve geri döndürülemez bir şekilde Birleşik Dünya Devleti’ni kurduğumu ilan ediyorum.

Sizleri de, asli sorumluluğunuz olan halklarınızın gerçek menfaati için, masumiyeti korumak, şefkat ve merhametin gücünü yeryüzünde etkin kılmak, adaletsizliği ve eşitsizliği ortadan kaldırmak üzere 01 Aralık 2019 tarihine kadar Birleşik Dünya Devleti’ne dahil olmaya davet ediyorum. Zira Birleşik Dünya Devleti düsturunda harekete geçmeden önce davet etmek sorumluluğumuzun getirdiği bir zorunluluktur.

Şunu kararlılıkla bildiriyorum; tüm dünyada sözde değil özde barışı, yıkılan adaleti ve kaybolan huzuru hâkim kılacağımız bu yolda, aksi bir oluşumla önümüze çıkacak her türlü sistemi yok etmeye muktediriz. Ve yine kararlılıkla bildiriyorum ki; ölümüm pahasına bile olsa hiçbir kirli güç, Birleşik Dünya Devleti’nin nihai amacını gerçekleştirmesine engel olmaya muktedir değildir.

Birleşik Dünya Devleti bir proje değil, yeryüzünü esareti altına alan mevcut düzene karşı geliştirilmiş bir panzehir formülüdür. Bu formülü hayata geçirirken yapacağımız hiçbir hamle uluslararası hukuk normlarına aykırı olmayacağı gibi hiçbir negatif düşünce ve yapılanmadan beslenmeyecektir. Biz, yapacağımız ekonomik hamleler ve devreye koyacağımız “Yeni Ekonomi Sistemi” sayesinde bizi durdurmaya çalışan devletlerin ekonomilerini daraltırken halklarını zenginleştireceğiz ve bu yolla masumiyetten, adalet ve eşitlikten yana olmayan, yeryüzünü bir sömürü alanı olarak gören her türlü yapıyı güçsüzleştirirken insanlığı kalkındıracağız.

Birleşik Dünya Devleti korku ve esaretin değil, özgürlük ve cesaretin ürünüdür. Birleşik Dünya Devleti, din, dil, ırk, cinsiyet ve tür ayrımı gözetmeksizin bütün insanlığın, doğanın ve canlıların özgürlük ve adalet ölçüsüdür. Birleşik Dünya Devleti’nin karşısında olmak demek, insan, doğa ve hayvan haklarının, barışın ve adaletin karşısında olmak demektir. Birleşik Dünya Devleti’nin karşısında olmak demek, savaş lobilerinden, insanlığı ve yeryüzünü sömüren zorba rejimlerden yana olmak demektir.

Devletinizin de 01 Aralık 2019 tarihine kadar bize katılması veya insan, doğa ve hayvan hakları noktasında ortaya koyduğumuz koşullar çerçevesinde anlaşmaya varılması halinde, sadece halkınızın refah ve özgürlüğünün önündeki setleri yıkmakla kalmayacak, aynı zamanda gezegenin ve insanlığın kurtuluşu yolunda bu kutlu davanın parçası olarak adınızı tarihe yazdıracaksınız.

Şunu da hassasiyetle belirtmek isteriz ki; başlatmış olduğumuz bu davanın karşısında duran her devlet yönetimi, tarihin hafızasında mağlup olarak anılmaktan öteye geçemeyecektir.

Mesele dinlerin, dillerin ve ırkların insanı olmak değil, mesele insan ırkı olabilmektir.

Tüm içtenliğimiz ve bu yoldaki kararlılığımızla bildirmek isteriz;

Negatif tüm sistemler için geri sayım başlamıştır!