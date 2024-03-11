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Bitcoin'de rekor üstüne rekor

Bitcoin'de rekor üstüne rekor
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Kripto para piyasasında yukarı yönlü hareket devam ederken, Bitcoin 71 bin doları aşarak tarihi zirvesini gördü.

Kripto paralar, haftanın ilk işlem gününde yükselişini sürdürdü. Piyasanın amiral gemisi Bitcoin, son 24 saatte yüzde 32ün üzerinde yükselişle 71 bin 300 doları gördü. En büyük ikinci varlık Ethereum ise 4 bin dolar civarında işlem gördü.

Kripto paralardaki yükselişte faiz indirimlerine ilişkin iyimser hava etkili oldu. ABD istihdam verilerinde görülen zayıflamanın etkisiyle birlikte gözler yarın açıklanacak enflasyon rakamlarına çevrildi.

Bitcoin borsa yatırım fonu (ETF) ürünlerine olan ilgi de zirve seviyelerde izlendi. Diğer önemli neden ise Bitcoin yarılanması (halvin) olarak gösterildi. Yarılanmanın nisan ayında gerçekleşmesi bekleniyor. Halving sonrası madencilerin ödülleri blok başına 6,25 BTC'den 3,125 BTC'ye düşecek.

Enflasyonun beklentilere paralel açıklanması halinde ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek aylarda faiz indirimlerine başlaması öngörülüyor. Piyasalarda Fed'in haziran ayında faiz indirme olasılığı yüzde 70 olara fiyatlanıyor.

ABD'de yarın açıklanacak olan şubat ayı tüketici fiyatları endeksinin aylık yüzde 0,4 artması, yıllık bazda ise yüzde 3,1'de yatay seyretmesi bekleniyor.

Etiketler bitcoin kripto para faiz
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