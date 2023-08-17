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Bodrum'da su borusu patladı, yol trafiğe kapandı

Bodrum'da su borusu patladı, yol trafiğe kapandı
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde ana su isale hattında meydana gelen patlama nedeniyle yol çöktü, Torba- Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı.

Torba Rıza Anter Caddesi'nde, saat 21.00 sıralarında ana su isale hattında patlama meydana geldi. Yol kenarındaki patlama ile birlikte yolun bir bölümü çöktü. İhbar üzerine bölgeye polis ve MUSKİ ekipleri sevk edildi. Torba- Yalıkavak yolu trafiğe kapatıldı. 

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor. 

DHA

Etiketler bodrum ana isale hattı su borusu
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