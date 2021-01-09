Boğaziçi'ndeki rektör protestosunda 45 kişi serbest!

Üniversiteye rektör atamasının ardından pazartesi günü gerçekleştirilen protesto gösterilerinde, görevli memura mukavemet ile Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na aykırı hareket ettikleri gerekçesiyle 45 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerden 24'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Emniyette işlemleri tamamlanan 21 kişi daha adliyeye sevk edildi. Bu şüpheliler de adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.