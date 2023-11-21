Bolu'da karda mahsur kalan vatandaşlar böyle kurtarıldı

Bolu’da pazar günü etkili olan kar yağışı nedeniyle yüksek kesimlerde mahsur kalan onlarca vatandaşın imdadına Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri yetişti.

Bolu’da pazar günü etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollarda Bolu Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri, mahsur kalan onlarca vatandaşın kurtarıldığını açıkladı. Balıklı yaylası ile Taşkesti arasındaki yol güzergahında mahsur kalan vatandaşların yardımına Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğünde görevli ormancılar yetişti. Gelen ihbarı değerlendiren Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğü personeli işletme müdürlüğüne ait bir adet greyder ve bir adet hizmet vasıtasıyla olay yerine ulaşmak için harekete geçti.

Ekipler, yaklaşık 4 saat süren çalışma sonunda yolda mahsur kalan otomobil ve içindeki 3 kişi ile kamyon ve şoförünü mahsur kaldığı yerden kurtardı. Taşkesti Orman İşletme Müdürlüğüne bağlı ekipler karda mahsur kalan vatandaşlara Taşkesti beldesine kadar eşlik ederek sağ salim ulaşmalarını sağladı. Orman Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada yüksek kesimlerde mahsur kalan onlarca vatandaşın kurtarıldığı belirtildi.