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Borsa İstanbul güne böyle başladı

Borsa İstanbul güne böyle başladı
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Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,30 yükselişle 8.834,01 puandan başladı.

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,63 puan ve yüzde 0,30 değer kazanarak 8.834,01 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,43 ve holding endeksi yüzde 0,51 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 1,45 ile bilişim olurken, en çok kaybettiren ise yüzde 0,72 ile spor oldu.

Dün, satıcılı bir seyir izleyen Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 2,46 değer kaybıyla 8.807,38 puandan tamamladı.

Analistler, küresel pay piyasalarında, ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz indiriminin zamanlamasına ilişkin belirsizliğin risk iştahını törpülediğini ifade ederek, haftanın geri kalanında ABD'de açıklanacak veriler ve Fed yetkililerinin sözle yönlendirmelerinin varlık fiyatlarında oynaklığı artırmasının beklendiğini söyledi.

Öte yandan, uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu S&P Global, gelişmekte olan ülkeler için 2024 yılı toplam büyüme tahminini yüzde 4,1'den yüzde 4,2'ye yükseltirken, Türkiye için de yüzde 2,4'ten yüzde 3'e çıkardı.

Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Avro Bölgesinde tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 8.900 ve 9.000 puanın direnç, 8.800 ve 8.700 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.

Borsada dün en çok kazandıran hisseler

Borsa İstanbul BIST-100 endeksinde dün en çok yükselen hisseler şöyle oldu:

AKENR , BRMEN , AFYON , SUMAS , ISATR , AGROT , KERVN , EKIZ , UZERB , IZMDC

Dün en çok kaybettiren hisselerse şunlar:

KLNMA , MAKIM , VAKFN , AYES , ISBTR , BRKO , PEKGY , KSTUR , KONYA , SODSN

AA

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