Borsa'da büyük düşüş! İşte piyasalardan güncel rakamlar

Küresel piyasalarda yılın ilk ayının son haftasında yaşanan düşüş bugün Borsa istanbul'u da etkiledi. Borsa İstanbul'da düşüşlere ayak uydururken bugünkü düşüş yüzde 3'e dayandı.

Diğer yandan döviz ve altın piyasalarında da yılbaşında başlayan düşüş devam ediyor. Dolar 7,38 TL'den, Euro 8,95 TL'den, Sterlin ise 10,12 TL'den işlem görüyor. Altının gramı 437 TL seviyesinde, gümüş ise 5,99 TL. Bitcoin ise 30 bin 764 dolardan işlem görüyor.

Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 7,3530 lira, avronun satış fiyatı ise 8,9420 lira olmuştu.

Onsu 1.842 dolara kadar gerileyen altında, gram altın 433/437, çeyrek altın 702/717, Cumhuriyet altını ise 2.891/2.922 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Borsa'da büyük düşüş

Güne 1.536 puandan yatay başlangıç yapan BİST 100 Endeksi, günün ilk bölümüne hafif kayıplarla geride bırakmıştı. Günün ikinci bölümünde hız kazanan satışlar sonrası BİST 100 Endeksi, 1.500 puanın üzerinde tutunmaya çalışıyor. Saat 15:15 itibarıyla kayıplar yüzde 3'e dayanmış durumda. BİST 100'de gün içi en düşük seviye olarak 1.488 puan görüldü.

Borsadaki düşüşte hem yerli hem de yabancı yatırımcılarda yoğun satış dalgası olduğunu ortaya koydu. Bankacılık endeksi de sanayi endeksi de yüzde 2.5’ün üzerinde kayıp yaşadı.

TCMB, Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunu haftalık da yayımlayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi tablosunun perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayımlanmaya başlanacağını duyurdu. TCMB'den yapılan açıklamaya göre, bankanın internet sitesinde "İstatistikler/Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" sayfasında aylık olarak yayımlanan "Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi" tablosu, kamuoyuna daha güncel veri sağlanması amacıyla, yarından itibaren aylık frekansa ek olarak perşembe günleri saat 14.30'da haftalık olarak da yayımlanacak.

IMF, 2021 küresel ekonomik büyüme tahminini yükseltti

Uluslararası Para Fonu (IMF), 2021 yılına ilişkin küresel ekonomik büyüme tahminini yüzde 5,2'den yüzde 5,5'e çıkardı.

Raporda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına ilişkin gelişmelerin umutları artırmasına karşın salgında yeni dalgaların ve virüsün yeni türünün ekonomik görünüm için endişe oluşturduğu belirtildi.

Merkel: "Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda da hayatımızı etkileyecek"

Almanya Başbakanı Angela Merkel, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından çıkışın beklenildiği kadar kısa sürmeyeceğini vurgulayarak, “Pandemi gelecek aylarda ve yıllarda hayatlarımızı ve işleri yapış şeklimizi etkilemeye devam edecek.” dedi. Merkel, Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) "2021 Davos Gündemi" haftasında yaptığı konuşmada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının küresel tedarik zincirlerinde bir zayıflık olduğunu ortaya koyduğunu belirterek, “Tedarik zincirleri daha dirençli hale getirilmeli.” dedi.

ABD'nin ilk kadın Hazine Bakanı göreve başladı

ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada, Yellen'in, Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in eşliğinde 78'inci Hazine Bakanı olarak yemin ettiği bildirildi. Görevine başlayan Yellen, ABD Hazine Bakanlığının 231 yıllık tarihinde ilk kadın bakanı olarak tarihe geçti.