  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Boş tarla bir anda çöktü; 25 metrelik obruk görenleri şoke etti

Boş tarla bir anda çöktü; 25 metrelik obruk görenleri şoke etti

Boş tarla bir anda çöktü; 25 metrelik obruk görenleri şoke etti
Güncelleme:

Konya'nın Karapınar ilçesine 13 kilometre mesafede boş tarlada obruk meydana geldi. Obruğun 25 metre çapında, 10 metre derinlikte olduğu kaydedildi.

Sık sık obruk oluşumların meydana geldiği Karapınar'da obruklara bir yenisi daha eklendi. Birkaç gün önce meydana geldiği tahmin edilen 25 metre çapında ve 10 metre derinlikteki obruk bölgede çalışan işçiler tarafından fark edildi. Üzerinde ekili ürün bulunmayan ve işçilerin çalışmadığı tarlanın boş olduğu belirtildi. Bölgede yaşayan çiftçiler obruklara şaşırmadıklarını kaydederek, "Çevremizde çok sayıda obruk var. Artık alıştık. Şu ana kadar herhangi bir üzücü olayın yaşanmaması teselli verici” dedi.

Etiketler obruk konya çökme dev obruk
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve Kaftancıoğlu görüşmelerini anlattı
''Vahşet'' demek bile az kalır: Öz çocuğunu katledip, yemek yaptı!
İşte haftanın en çok kazandıran yatırım aracı
Erdoğan'dan Meclis koridorlarına damgasını vuran sözler
Tanju Özcan, Erdoğan heykelini dikecek
Dünyaca ünlü güzel oyuncu aldatıldı
Müge Anlı'nın Rabia Naz davasına mahkemeden ret
Hande Sarıoğlu dekoltesini bu sefer abarttı
İstanbul Boğazı'nın en sevimli ''çetesi'' geri döndü
Dolar, Euro ve altın yerni kabineyi zirvede bekliyor