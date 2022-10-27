Bu kez ankette Bakanlar oylandı: İşte en beğenilen Bakanlar

Türkiye'de seçim atmosferine girilirken seçim anketleri de dikkatle takip ediliyor. Ancak bu kez farklı bir siyasi konuda vatandaşlara görüşleri soruldu.

Seçim anketlerinden farklı olarak gerçekleştirilen araştırmada halk en beğendiği bakanı oyladı. ASAL Araştırma'nın yürüttüğü anket çalışmasının sonuçlarında Kabinede yer alan 17 bakandan ilk 10'unun oy oranları paylaşıldı. 7 bakan ise ilk 10'da yer almadı.



İŞTE EN BEĞENİLEN BAKANLAR

Anket, 26 ilde 5-14 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirildi. Katılımcılara "Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde en çok beğendiğiniz bakan hangisidir?" sorusu yöneltildi. Buna göre bakanların aldıkları oy oranları şu şekilde oldu:



1- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Yüzde 13,8



2- Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar: Yüzde 10,9



3- Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Yüzde 10,7



4- Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Yüzde 9,4

5- Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Yüzde 6,5

6- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu: Yüzde 5,3

7- Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu: Yüzde 4,7

8- Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank: Yüzde 4,5

9- Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer: Yüzde 4

10- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: Yüzde 2,8



İlk 10'da yer almayan bakanlar ise şu isimler oldu: Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Ticaret Bakanı Mehmet Muş.