Bu sefer haber sınır ötesinden geldi: ''Türkiye büyük operasyona hazırlanıyor!''

Türkiye’nin olası Suriye operasyonu bölgede askeri hareketliliği artırırken, Suriye medyasından "Türkiye operasyon hazırlıklarını artırdı" yorumları yükselmeye başladı.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyine askeri operasyon düzenleme planları uluslararası kamuoyunda gündemden düşmezken, Suriye medyası konuyla ilgili dikkat çeken bir haber yayınladı.

Suriye'nin resmi haber ajansı SANA, Türkiye'nin operasyon hazırlıklarını hızlandırdığını ve bölgede halka evlerinden çıkmama çağrıları yapıldığını iddia etti. SANA'ya konuşan yerel kaynaklar, Suriye'deki Türk askerlerinin cami hoparlörlerinden Halep'e bağlı Cerablus yakınında halka operasyon hazırlıkları nedeniyle evlerinden çıkmama çağrısı yaptığını söyledi.

Kaynaklar, sınıra yakın bölgelerde çok sayıda Türk İHA'sı görüldüğünü, Türk güçlerinin Haseke, Rakka ve Halep'teki sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını savundu.

Türkiye'nin Suriye'nin kuzeyinde PKK/YPG terör örgütüne yeni operasyon düzenleme planı uzun süredir gündemde. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, geçen hafta yaptığı açıklamada “Suriye’de terör örgütünün yuvalandığı son bölgeleri temizleyerek, güvenlik kuşağının halkalarını yakında birleştireceğiz” demişti.

Türkiye'nin operasyonuna karşı çıkan Suriye de son dönemde sınırdaki askeri varlığını artırdı. Son olarak Suriye Savunma Bakanı Ali Mahmud Abbas, “Biz ABD ve Türkiye'nin Suriye'nin bazı bölgelerindeki varlığına son vermesini vurguluyoruz. Eğer onlar çekilirse hükümet de bu bölgede kontrolünü geliştirebilir ve yağmalanmaya konu olan kendi ulusal kaynaklarımıza yatırım yapabiliriz” dedi.