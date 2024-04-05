Burcu Köksal görevi devraldıktan sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti

Yeni Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, görevi devraldığının ertesi günü eski Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret etti.

Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal, mazbatasını aldı. Hemen sonra ilk ziyaretini eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na yaptı.

"YA KENDİNE BAŞKA BİR İŞ BULACAK YA DA BAŞKA PARTİ”

Burcu Köksal, seçim öncesinde bir mitinginde kurduğu o cümlesiyle, gündeme gelmişti. Hatta CHP Lideri Özgür Özel, yanlış anlaşılma olduğunu söylese de Burcu Köksal sözlerinin arkasında durdu. Hatta Köksal, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sert tepkisi ile karşılaştı. "Ya kendine başka bir iş bulacak ya da başka parti” cevabını almıştı.

Burcu Köksal’ın o çıkışı Kurultay sürecinde desteklediği her zamanda arkasında durduğunu belirttiği Kemal Kılıçdaroğlu’nun talimatı ile yaptığı iddia edilmiş, ama Kılıçdaroğlu o iddiayı sert bir dille yalanlamıştı.

İLK ADRESİ ANKARA OLDU

İşte tüm gelişmelerin ardından Burcu Köksal Afyonkarahisar’da galip geldi. İlk adresi ise Ankara oldu. Kılıçdaroğlu’nu ziyaret ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Köksal, fotoğraf paylaşıp, "Siyasette üzerimde emeği çok olan, tecrübelerinden her zaman yararlandığımız 7. Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nu ziyaret ettim." notunu düştü.