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Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü: Buraya hiç kimse gelmez...

Burdur Gölü'nde endişelendiren görüntü: Buraya hiç kimse gelmez...

Burdur Gölü'nden endişelendiren görüntüler geldi. Gölde meydana gelen alg patlaması endişeye neden oldu. Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı mevkisi havadan görüntülendi.

Burdur Gölü'nde yaşanan alg patlaması nedeniyle kıyıya yakın bölgelerde suyun rengi değişti, kötü koku oluştu.

Artan sıcaklık nedeniyle gölün suyunun ısınmasıyla açığa çıkan alg patlaması Burdur Gölü'nün rengini kahverengi ve yeşile dönüştürdü.

 Suyun üzerinde görünür hale gelen alg patlamasına bağlı yosunlaşma, Burdur Gölü'nde belirli dönemlerde yaşanıyor.

Alg patlamasına bağlı gölün renginin yeşile döndüğü halk plajı mevkisi havadan görüntülendi.

 Hollanda'dan tatile gelen Serpil Çoban da gölün bulunduğu doğanın güzel olduğunu ancak alg patlaması nedeniyle çevreye kötü koku yayıldığını söyledi.

Bülent Doğan da suyun üzerinde kirlilik gördüklerini belirterek, "Koku burnumuza çok kötü ve ağır geliyor. Buna bir çözüm bulunması lazım. Böyle giderse buraya hiç kimse gelmez." dedi. 

Etiketler Burdur Gölü burdur
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