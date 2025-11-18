  1. Anasayfa
Burs ve kredi ödemeleri başladı

Burs ve kredi ödemeleri başladı
Güncelleme:

Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından, ilk defa başvuru yaparak taahhütnamesini onaylayan öğrenciler için burs/kredi ödemelerine başlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Gençlik ve Spor Bakanlığı, ilk defa burs/kredi alacak öğrenciler için ödemelere başladı. 18 Kasım'da başlayan ilk ödemenin ardından gençler burs/kredilerini Ziraat Bankası hesabı üzerinden kullanmaya başlayabilecek. 18-20 Kasım arasında ödenecek burs/krediler, öğrencinin T.C. kimlik numarasının son hanesine göre bankaya yatırılıyor. T.C. kimlik numarasının son hanesi '0' ve '2' olan öğrenciler 18 Kasım'da, '4' ve '6' olanlar 19 Kasım'da, '8' olanlar ise 20 Kasım'da ilk ödemesini alabilecek.

Sadece ilk ödeme için geçerli olan bu tarihlerde öğrencilere, ekim ve kasım aylarını içeren 2 aylık burs/kredi ödenecek. Takip eden aylarda ise her ayın 6'ncı ve 10'uncu günleri arasında yine öğrencilerin T.C. kimlik numarasının son rakamına göre aylık burs/kredi ödemeye devam edilecek. 2025 yılı boyunca geçerli olan burs/kredi tutarlarına göre lisans öğrencilerine 3 bin TL, yüksek lisans öğrencilerine 6 bin TL, doktora öğrencilerine ise 9 bin TL üzerinden 2 aylık burs/kredi verilecek. Burs/krediler, ocak ayından itibaren tüm öğrencilere zamlı ödenecek.

DHA

