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Bursa beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

Bursa beşik gibi sallanıyor! Bir deprem daha

AFAD'dan yapılan açıklamaya göre, Bursa'da 4.3 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Kentte bu sabah saatlerinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgilere göre, Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde saat 17.10'da deprem meydana geldi. Depremin büyüklüğü 4.3 olarak açıklanırken, derinliği 7 kilometre olarak kaydedildi. 

Kandilli Rasathanesi depremin büyüklüğünü 4.2 olarak duyurdu.

Bursa'da bu sabah saat 07.22'de 3.9 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti. Saat 09.59'da ise 1.5 büyüklüğünde artçı sarsıntı yaşandı. 

BURSA VALİSİ: OLUMSUZ BİR DURUMLA KARŞILAŞILMADI

Bursa Valisi Yakup Canbolat, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Kıymetli Bursalı hemşehrilerim, Mustafakemalpaşa ilçemizde saat 17:10 da olan 4.3 şiddetindeki deprem nedeniyle yapılan araştırma sonucunda herhangi bir olumsuz durumla karşılaşılmamıştır." ifadelerini kullandı.


 

Etiketler bursa deprem
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