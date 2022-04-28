Buzağanın kafasında beliren 7 rakamı şaşkına çevirdi

Yeni doğan bir buzağının alnına beliren 7 rakamı görenleri şaşkına çevirdi.

Türkiye'de hayvancılık alanında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yeni doğan bir buzağı gündem oldu.

Kafasında 7 rakamı ile dünyaya gelen buzağı, hem sahiplerini hem de görenleri şaşkına uğrattı. 7 rakamının tam olarak kafasında yazdığı görülen buzağı, büyük ilgi gördü.

"BU RESMEN MUCİZE"

Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, 7 rakamının Kuran-ı Kerim'de de önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu resmen mucize" şeklinde yorumlarda bulundu.