Buzağanın kafasında beliren 7 rakamı şaşkına çevirdi
Yeni doğan bir buzağının alnına beliren 7 rakamı görenleri şaşkına çevirdi.
Türkiye'de hayvancılık alanında ilginç olaylar yaşanmaya devam ediyor. Son olarak sosyal medyada yeni doğan bir buzağı gündem oldu.
Kafasında 7 rakamı ile dünyaya gelen buzağı, hem sahiplerini hem de görenleri şaşkına uğrattı. 7 rakamının tam olarak kafasında yazdığı görülen buzağı, büyük ilgi gördü.
"BU RESMEN MUCİZE"
Fotoğrafın sosyal medyada paylaşılmasının ardından çok sayıda yorum geldi. Kullanıcılar, 7 rakamının Kuran-ı Kerim'de de önemli bir yer tuttuğunu belirterek, "Bu resmen mucize" şeklinde yorumlarda bulundu.
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