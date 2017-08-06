Atatürk Havalimanı ne olacak ? Bakan Arslan açıkladı
Breaking Bad dizisi Türkiye'de gerçek oldu
Sabahi Gökçen Havalimanı'nı karıştıran kavga
Artık zorunlu ! Hepsi tek çatı altında toplandı
Artık zorunlu ! Hepsi tek çatı altında toplandı
Hakkari'de sıcak çatışma ! Acı haber bu sabah geldi
Hakkari'de sıcak çatışma ! Acı haber bu sabah geldi
Çiftçileri yeni gözdesi ! Kilosu 30 TL'den satılıyor
Çiftçileri yeni gözdesi ! Kilosu 30 TL'den satılıyor
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
Yolcu otobüsü şarampole uçtu: Çok sayıda yaralı var
''Yeni devlet kuruluyormuş, hadi oradan !''
''Yeni devlet kuruluyormuş, hadi oradan !''
Ağrı'da doğan mucize bebek tıp dünyasını şoke etti
Ağrı'da doğan mucize bebek tıp dünyasını şoke etti
Vatandaş derin bir ''oh'' çekecek; emekliye 7 müjde birden !
Vatandaş derin bir ''oh'' çekecek; emekliye 7 müjde birden !
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
Son 24 saatin en çok okunan haberleri burada
  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. 06 Ağustos 2017 09:53

Bylock yazışmaları ortaya çıktı

FETÖ firarisi eski savcı Fikret Seçen'in, Bylock yazışmalarında basına açıklama yapmak için bile izin aldığı ortaya çıktı.

Bylock yazışmaları ortaya çıktı
A+ A-

Fetullahçı Terör Örgütü'nün organize ettiği birçok kumpas soruşturmasının başındaki isim olan firari eski savcı Fikret Seçen'in ByLock yazışmalarına ulaşıldı. Yazışmalarda Seçen'in, hakkında çıkan haberlere ilişkin açıklama yapmak için bile örgüt abisinden izin istediği görülüyor. Fikret Seçen 2011-2013 arasında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nda başsavcı vekili olarak görev yaptı. FETÖ'nün kumpasları ortaya çıkınca da önce açığa alınmış, ardından da 2 bin 847 hâkim-savcı ile birlikte meslekten atılmıştı. 24 Kasım 2015 günü de Hollanda'ya kaçmıştı. Sabah'tan Nazif Karaman'ın haberine göre, yurtdışına kaçan ve örgütün kriptolu haberleşme uygulaması ByLock'u kullandığı belirlenen Fikret Seçen'in yazışmaları ortaya çıktı.

CİHAN KANSIZ DA MESAJDA

474 bin 280 kodlu ByLock kullanıcısı olan Fikret Seçen, 2015 aralık ayındaki yazışmalarında örgüt abisine "Abi, yurtdışına kaçtığıma ilişkin haberler canımı sıkıyor, bir açıklama yapsam mı?" diyor. Karşısındaki kişiden "Sordum, cevap bekliyorum" diye yanıt geliyor.

Hollanda'da bulunan Fikret Seçen'in İngiltere'ye gitmek istediği, fakat pasaportunun iptal edilmesi sebebiyle tedirginlik yaşadığı mesajlardan anlaşılıyor. Seçen, örgüt sorumlusuna, "Benim İngiltere vizem var. Ben bu pasaportla İngiltere'ye geçemez miyim?" diye soruyor.

Bir diğer Kaçak savcı Cihan Kansız'ın Paris'te olduğunu belirten Fikret Seçen, "Cihan Paris'te, Amerikan vizesi için müracaata gitti. Pasaportun geçersiz demişler" diyerek tedirginliğini dile getiriyor.

Bir başka yazışmada ise, Fikret Seçen çocuklarıyla Hollanda'da bulunduğunu belirtiyor ve örgüt mensubundan bir işlemi için avukat talep ediyor. Örgüt abisi ise Seçen'e kadın bir avukat yönlendiriyor.

Sabah

bylock , fetö , fikret seçen , savcı
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM