Çanakkale Boğazı gemi geçişlerine yeniden açıldı

Çanakkale Boğazı'nda yoğun sis nedeniyle durdurulan gemi trafiğinin, güney-kuzey yönlü açıldığı bildirildi.

Çanakkale'de etkili olan yoğun sis gemi trafiğini olumuz etkiledi. Görüş mesafesinin düşmesi nedeniyle, boğaz trafiği saat 09.00 sıralarında çift yönlü olarak transit gemi geçişlerine kapatıldı. Çanakkale Boğazı Gemi Trafik Hizmetleri Müdürlüğü yetkilileri, kuzey ve güneyden giriş yapacak gemi kaptanlarını telsizle uyarıp, boğaz trafiğinin kapatıldığını duyurdu. Duyurunun ardından gemiler, Marmara ve Ege girişlerindeki demir bölgelerinde beklemeye başladı.

SEFERLER DURDURULDU

Çanakkale Boğazı'nda etkisini artıran yoğun sis nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar sürüyor. Bu kapsamda; Çanakkale Boğazı ve adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan Gestaş firması, Gelibolu-Lapseki hattında feribot seferlerinin geçici süreyle durdurulduğunu açıkladı.

TEK YÖNLÜ OLARAK GEMİ GEÇİŞLERİ BAŞLADI

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "Çanakkale Boğazı gemi trafiği saat 14.00 itibarıyla güney-kuzey yönlü açılmış olup, 300 metre üzeri gemi geçişine müteakip saat 18.00 itibarıyla kuzey-güney yönlü olarak da açılması planlanmaktadır." ifadesi kullanıldı.

Boğazda gemi trafiği yoğun sis dolayısıyla saat 09.00 itibarıyla çift yönlü askıya alınmıştı.

DHA