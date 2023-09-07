Canlı yayında aldatıldığını söyleyen kadın eşine yakalandı

Beyaz TV ekranlarında Nur Viral'ın sunduğu programa bağlanan kadın izleyici, 40 yıllık eşinin kendisini komşusuyla aldattığını söyledi. Yaşadıklarını anlatan kadın, bir anda eşinin eve gelmesiyle paniğe kapıldı. Nur Viral de ''Söz veriyorum seni yeniden bağlayacağım yayına. Aklım sende kalacak'' diyerek telefonu kapattı.

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey var programına telefonla bağlanan bir kadın 40 yıllık eşinin kendisini komşusuyla aldattığını anlattı. Canlı yayında ihaneti nasıl öğrendiğini anlatan kadın, eşinin eve gelmesiyle panikledi. Kadının bir sorun yaşadığını fark eden sunucu Nur Viral ise herhangi bir tartışmanın çıkmaması için telefon bağlantısını kesti.

"YORGANIN ALTINA GİREREK 45 DAKİKA KADINLA KONUŞTU"

Bir süredir eşinden şüphelendiğini belirten kadın, konuk Yeşim Akıncı ile Viral'e yaşadıklarını anlatırken "Ben Antalya'dan arıyorum Lale ismim. 40 senelik evliyim 3 tane çocuğum var. 5 senedir kocamdan şüpheleniyordum. En son oğlumu evlendirirken kocamda değişiklikler olduğunu fark ettim. 1 yıldır ilişkimiz olmadı. Bir komşumuz vardı. Eşin yorganın altına girerek 45 dakika onunla konuştu, dinledim. Elim ayağım titredi. Kahvaltı hazırladım yapmaya başladım. Geldi, 'Canım bana niye haber etmedin?' dedi. Ben de, 'Senin canına başlarım. Birine gündüz birine gece mi canım mı diyorsun? dedim. O da, 'Sen yanlış duymuşsun öyle bir şey yok.' dedi. İnkar üstüne inkar etti" ifadelerini kullandı.

"KADIN, KOCAMIN YOLDA ÖNÜNE GEÇMİŞ"

Eşinin yasak aşkını sesinden tanıdığını söyleyen kadın, "Kadın kocamın yolda önüne geçmiş. 'Beraber aşk yaşayalım' demiş. Eşim de, 'Ben evliyim.' demiş. O da 'olsun beni de idare et' demiş. Eşim sen ittin beni. Hastasın" dedi.

CANLI YAYINDAYKEN EŞİ GELDİ

Viral'in "Şimdi bulduğu kadın nerede?" sorusuna cevap vermeye hazırlanan kadın, eşinin eve gelmesiyle apar topar bir odaya geçti. Canlı yayında kadının sesinden bir şeyler olduğunu anlayan sunucu, büyük bir tedirginlik yaşayarak "Bizim yüzümüzden bir şey olsun istemiyorum. O evdeyken konuşma. Şeker hastasısın şekerin yükselir. Söz veriyorum seni yeniden bağlayacağım yayına. Aklım sende kalacak" deyip telefon bağlantısını kesti.