  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Ceza, Killa Hakan;'ın son durumunu paylaştı: Durumu çok kritik

Ceza, Killa Hakan;'ın son durumunu paylaştı: Durumu çok kritik

Ceza, Killa Hakan;'ın son durumunu paylaştı: Durumu çok kritik

Yurt dışında yaşayan Killa Hakan lakaplı rapçi Hakan Durmuş'un bir süredir sağlık sorunlarıyla mücadele ettiği ve yoğun bakımda tedavi gördüğü ortaya çıktı.

Sağlık sorunlarıyla mücadele eden başarılı rapçi Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırıldığı ve durumun çok ciddi olduğu öğrenildi. Rapçi Ceza da magazin gündemine bomba gibi düşen haberle ilgili açıklama yaptı.

"YOĞUN BAKIMDA ÖLÜM KALIM SAVAŞI VERİYOR"
Massaka ya da diğer bilinen sahne adlarıyla Murdoc olarak bilinen ve gerçek adı Murat İlhan olan ünlü rapçi, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda Killa Hakan'ın sağlık durumun iyi olmadığını belirtti. Rapçinin yoğun bakımda tedavi gördüğünü söyleyen Massaka, "Selam arkadaşlar. Killa Hakan'ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin" ifadelerini kullandı.

"DURUMU KRİTİK, DUALARIMIZA İHTİYACI VAR"
Killa Hakan'ın yoğun bakıma kaldırılması kısa sürede Twitter'da gündem oldu. Rapçi Ceza da meslektaşının sağlık durumuyla ilgili sevenlerini bilgilendirdi. Durumun ciddiyetini belirten rapçi, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Arkadaşlar, değerli Killa Hakan ile ilgili haberleri ben de yanımdakilerden alıyorum. Maalesef 3 gündür yoğun bakımda, durumu çok kritik ve dualarımıza ihtiyacı var. Bir an önce güzel haber almak için bekliyoruz" dedi.

Etiketler ceza rap killa hakan
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Ah Nerede filminin çekildiği yer yıllar sonra görüntülendi
Buldukları yeri sır gibi saklıyorlar! Kilosu 200 TL'den satılıyor
Türkiye güzeli Elif Yılmaz ile futbolcu Batuhan Kör plajda aşka geldi
Dolar ve Euro yılın en yüksek seviyesinde
AK Parti kulislerindeki ''damat'' iddiası
Kulislerde dikkat çeken iddia: İşte Kılıçdaroğlu'nun ''adayım'' diyeceği tarih!
3600 ek göstergeyle maaşlara yansıyacak zam oranı belli oldu
İstanbul'da iğrenç iddia: Kadın öğretmenden kız öğrenciye taciz!
Enflasyon zammı yalan oldu! Milyonlarca memur ve emekliye kötü haber
Bakan Nebati: ''65 bin kişi tespit ettik, canlarına okuyacağız!''