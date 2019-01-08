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  3. 08 Ocak 2019 18:31

Cezaevindeki kardeşinin karısına tecavüz etti

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan kişi 27 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Cezaevindeki kardeşinin karısına tecavüz etti
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Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla yargılanan sanık toplam 27 yıl  hapis cezasına çarptırıldı.  Sanık son savunmasında,  "Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum."  dedi.

Adana'da yengesine cinsel saldırıda bulunduğu iddiasıyla tutuklu yargılanan Sezer B. toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum edildi. 

Adana 14. Ağır Ceza Mahkemesindeki karar duruşmasına, sanık Sezer B.  tutuklu bulunduğu Osmaniye 1 Nolu T Tipi Kapalı Cezaevinden Ses ve Görüntü  Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Müşteki D.B. ise duruşmaya gelmedi.

Mahkeme savcısı, esas hakkındaki mütalaasını tekrarlayarak, sanığın  "cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, nitelikli  olarak konut dokunulmazlığını ihlal etme, nitelikli cinsel saldırı, mala zarar  verme" suçlarından cezalandırılmasını istedi.

Sezer B. son savunmasında, suçlamayı kabul etmediğini tekrarlayarak,  "Biz aynı avluda oturuyoruz. Yengem bana seslenerek yeğenimin rahatsız olduğunu  söyledi. Alkollüydüm. İstifra etmeye başladım. Ondan sonrasını hatırlamıyorum."  dedi. 

Mahkeme heyeti sanık Sezer B’yi "nitelikli cinsel saldırıdan" 21 yıl,  "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmaktan" 4 yıl 6 ay, "konut dokunulmazlığını  bozmaktan" ise 1 yıl 6 ay olmak üzere toplam 27 yıl hapis cezasına mahkum etti.

Sanığın "mala zarar verme" suçundan ise beraati kararlaştırıldı. Heyet, sanığın tutukluluk halinin devamına da karar verdi.

NE OLMUŞTU?

Adana'da üç çocuk annesi D.B, geçen yıl nisanda cezaevinde bulunan kocasının erkek kardeşi Sezer B'nin, zorla evine girerek kendisine cinsel  saldırıda bulunduğu iddiasıyla polise başvurmuş, bunun üzerine harekete geçen  ekipler şüpheliyi evinde yakalamıştı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Sezer B, nöbetçi sulh ceza  hakimliğince "nitelikli cinsel saldırı" iddiasıyla tutuklanmıştı.

D.B., başından geçen olayı şöyle anlatmıştı:  

"Çocuklar uyumuştu. Kapı çaldı. Baktım kayın biraderim Kapıyı açmamı istedi. Sabah gelmesini söyledim. Önemli bir konu söyleyeceğini söyledi. Kapıyı açtım ve hemen kilitleyip anahtarı cebine koydu. Anahtarı geri vermesini istedim. Bu kez, 'Ben bugün kardeşimin yatağında yatacağım. Bana yatak odasını göster' dedi. Saçımdan tutup yatak odasına götürdü ve oranın da kapısını kilitledi. Çok yalvardım ama beni dinlemedi."

Olayın ardından D.B, ailesi tarafından, çocukları Adana'da kocasının  yakınlarına bırakılarak Hatay'a getirilmişti.

Dönemin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Fatma Betül Sayan Kaya,  kendisinin de katılımıyla Hatay Valiliğinde gerçekleşen buluşmada mağdur D.B'yi  bir süredir görmediği 3 çocuğuna kavuşturmuştu

AA

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