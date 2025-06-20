CHP lideri Özel'den tarihi meydan okuma: Soruşturmaya benden başlasınlar''

CHP Genel Başkanı Özel, etkin pişmanlıktan faydalanan şüphelilerin ifadeleriyle ilgili "tehdit" iddiaları için için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturma için "Ekrem Başkan, arkadaşlarımızın kadınlar ve çocuklarla tehdit edildiğini bizzat dinlemiş, şimdi buyursun soruşturma başlatsın. İftiraya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunları söylediğinde bunun sorumlusunun sen olacağını bil'' dedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İBB'yi yönelik soruşturma kapsamında "etkin pişmanlık" ifadesi veren şüpheliler için "baskı, zorlama ve tehditle ifade verdiği" iddialarında bulunanlar hakkında da re’sen soruşturma başlatmıştı.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Ankara Hacı Bayram Veli Camii'nde kıldığı cuma namazı sonrası yaptığı açıklamada İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın başlattığı soruşturmaya dair ''Ekrem Başkan, arkadaşlarımızın kadınlar ve çocuklarla tehdit edildiğini bizzat dinlemiş, şimdi buyursun soruşturma başlatsın. İftiraya zorladığın kişiler bir gün senin hakkında bunları söylediğinde bunun sorumlusunun sen olacağını bil'' ifadelerini kullandı.

Özel tutuklu İBB Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu arkadaşlarına yönelik ''Gerekirse iftiranamelere imza atın'' sözlerine ilişkin şunları söyledi:

''Ekrem Başkan'ın paylaşımı çok mertçe bir tutumdur. Ekrem bey diyor ki 'istedikleri iftirayı atın ben bu yükü sırtlarım'. Eninde sonunda iddianame çıkacak. Ellerinde somut delil yok. Bu paylaşımı yapacağını görüşmemizde benle de paylaşmıştı. En ağırına giden aile ile uğraşmak.''

CHP lideri, Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Mehmet Pehlivan'ın tutuklanmasına ilişkin ''Bir avukatın kendi müvekkilinin davasını savunması kadar doğal bir şey yoktur. Dün bir avukat hiçbir şey tanımadan tutuklandı. Bu başsavcılığın Adalaet Bakanı'na bir hakaretidir'' dedi.