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CHP PM üyesi Berkay Gezgin’in X hesabı kapatıldı

CHP PM üyesi Berkay Gezgin’in X hesabı kapatıldı
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Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganının mucidi Berkay Gezgin’in X hesabı askıya alındı

CHP Parti Meclisi Üyesi Berkay Gezgin’in de Twitter hesabı Ekrem İmamoğlu fotoğrafı nedeniyle geçici olarak kısıtlandı.

Berkay Gezgin'in hesabı kısıtlanmasının ardından bugün X tarafından askıya alındı.

Berkay Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun seçim kampanyasında kullandığı “Her şey çok güzel olacak” sloganını bulan çocuk olarak tanınmıştı.

Gezgin, Ekrem İmamoğlu’nun protestolarına katıldığı için tutuklanmış ve cezaevinden çıktıktan sonra CHP’nin son kurultayında Özgür Özel tarafından parti meclisi üyesi yapılmıştı.

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Etiketler berkay gezgin tx hesabı
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