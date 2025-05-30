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  3. Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

Çalık Holding önünde darbedildikten sonra ölmüştü... Olay anına ait görüntüler ortaya çıktı

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İstanbul'da Çalık Holding'in eski çalışanı Erol Eğrek şirket binasının önünde korumalar tarafından darbedildikten sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmişti. Eğrek'in kızı olay anına ait kamera kayıtlarını paylaştı.

İstanbul'da Çalık Holding'in eski çalışanı Erol Eğrek, tazminatını almak için Şişli'deki holding binası önüne gitmiş ve burada korumalar tarafından darbedilmişti. 

Eğrek, işten çıkartılmasının ardından tazminatını alamadığı gerekçesiyle şirket yetkilileri ile görüşmek istemişti. 49 yaşındaki Erol Eğrek, binanın önünde bulunan saksıya silahla ateş etmiş, daha sonra korumaların üzerine gelmesi sonucu silahı başına dayamıştı. 

Güvenlik görevlileri ve korumalar tarafından darbedilen Eğrek, hastanede fenalaşarak hayatını kaybetmişti. 

Eğrek’in Çalık Holding'in Türkmenistan'daki tekstil fabrikasında çalıştığı ve 7 milyon TL değerindeki tazminatını 10 yıl boyunca alamadığı ortaya çıkmıştı. Ayrıca Eğrek'in tazminat davası açıp kazandığı ancak yine de parasını alamadığı da kaydedilmişti. 

Eğrek’in kızı Zehra Eğrek sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “vicdanı olan herkese sesleniyorum, unutturmayın” notunu düşerek olay anına ait kamera kayıtlarını paylaştı. 

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Etiketler çalık holding güvenlik darp darp edildi görüntüler
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