MHP'de ''kurucu önder'' krizi: Bahçeli'nin açıklaması rahatsız etti, jet sansür geldi!

MHP lideri Bahçeli, dün MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra yaptığı açıklamada eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için "kurucu önder" ifadelerini kullanmıştı. Bahçeli'nin bu ifadeleri medyada geniş yer bulurken, MHP'ye yakınlığıyla bilinen Türkgün gazetesinin Bahçeli'nin bu sözlerini yayınlamaması dikkat çekti.

Geçtiğimiz yıl 22 Ekim'de partisinin TBMM Grup Toplantısında bebek katili terörist elebaşısı Abdullah Öcalan için yaptığı "gelsin Meclis'te konuşsun" diyerek yaptığı sürpriz açıklamayla "Terörsüz Türkiye" adlı yeni açılım sürecini başlatan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dün yaptığı açıklamayla ilgili tartışmalar devam ediyor.

MHP lideri Bahçeli her bayram olduğu gibi dün de Kurban Bayramı'nın ilk gününde MHP'nin kurucusu merhum Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret ettikten sonra "Gençlik üzerinde oyunlara son verilmeli. Tüm siyasi partilere Atatürk’ün yolundan gidilmeli" diyerek yeni anayasa ve Terörsüz Türkiye vurgusu yapmıştı.

Bahçeli ayrıca konuşması sırasında eli kanlı bölücü terör örgütü PKK'nın bebek katili elebaşısı Abdullah Öcalan için de "kurucu önder" ifadelerini kullanarak "Bugün Türkiye, bölücü terör faaliyetlerinin kurucu önderi Abdullah Öcalan tarafından; barış ve demokratik toplum çağrısı açıklamasıyla, PKK’nın feshi ve silahların bırakılması kararı alınmış, bu da 12 Mayıs’ta 12’nci kongre ile kabul edilerek uygulamaya geçmiştir. Bu önemli bir adımdır. Türkiye’nin teröre son vermesinin bir başlangıcıdır. Bundan sonra demokratikleşme süreci ve insan hakları çerçevesinde güçlenerek Türkiye’yi; terörsüz Türkiye olarak kalıcı, ekonomik büyüme, sosyal gelişme ve milli bütünleşme açısından da büyük, güçlü bir süper güç olma yolunun hedef olarak kabulünün de önemli bir anlayışın ve ruhun başlangıcıdır. O sebepten dolayı, bugünkü bayram, geçmiş dönemlerde yaşanan acılı ve Türkiye’yi karanlığa sürükleyen dönemlerin çok ötesinde önemli bir bayram olarak kabul edilmeli. Bayramın da manasına uygun hareket edilmeli ifadelerini kullandı. " demişti.

Bahçeli'nin bebek katili Öcalan için PKK'ya yakın çevrelerin kullandığı "kurucu önder" ifadesini kullanması bayramın ilk gününde siyaset arenasına damgasını vurmuş ve tartışmalara neden olmuştu.

Hatta Bahçeli'nin MHP'nin kurucu lideri Alparslan Türkeş'in mezarı başında gazetecilere yaptığı konuşmada kullandığı ifadelere Türkeş'in kızı ve İYİ Parti Adana Milletvekili Ayyüce Türkeş Taş'tan çok sert bir tepki gelmişti.

Aybüke Türkeş, Bahçeli'ye "Babam Başbuğ Alparslan TÜRKEŞ’in mezarında terörist başı, hain, bebek katilinin “kurucu önder” olarak ilan edildiğini de gördük.. Mübarek bayram günü Babamın huzurunda O’nun aziz hatırasına yapılan en büyük saygısızlıktır. Yaşarken bunu yüzüne söyleyebilir miydiniz??!!!"" ifadeleriyle seslenmişti.

Bahçeli'nin "kurucu önder" açıklamasına yönelik tartışmalar devam ederken bugün dikkat çeken bir gelişme daha yaşandı.

MHP'ye olan yakınlığıyla bilinen Türkgün Gazetesi'nin 7 Haziran tarihli basılı sayısında Bahçeli'nin açıklamalarında yer verdiği "kurucu önder" ifadesini haberde yer vermedi.

Türkgün'ün basılı halindeki haberde yer almayan bu ifadeler, gazetenin internet sitesindeki haberde ise "bölücü terör faaliyetleri" ifadesiyle değiştirildiği görüldü.

İşte Türkgün'ün bugünkü birinci sayfası: