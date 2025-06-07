  1. Anasayfa
  2. Güncel
  3. Katil keneler bir can daha aldı: Aynı ildeki 6'ncı ölüm!

Katil keneler bir can daha aldı: Aynı ildeki 6'ncı ölüm!

Katil keneler bir can daha aldı: Aynı ildeki 6'ncı ölüm!
Güncelleme:

Türkiye'de 2002 yılından beri görülmeye başlayan katil keneler can almaya devam ediyor. Sivas'ta peş peşe yaşanan kene ısırması kaynaklı ölümlere bir yenisi daha eklendi.

Sivas’ta peş peşe yaşanan kene ölümlerinde 6'ncı ölüm gerçekleşti.

Sivas’ta vücuduna yapışan keneleri yanlış usullerle çıkartan bir kişi 10 gün sonra vefat etti. Bu yıl Sivas’ta Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) sonucu ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.

Edinilen bilgiye göre, Sivas’ın Zara ilçesi Şerefiye Beldesi Gölbaşı köyünde ikamet eden Yavuz V., 10 gün önce vücuduna yapışan 3 keneyi kendi imkanları ile çıkarttı.

Bir süre sonra rahatsızlanan Vural’a Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Hastanesi’nde KKKA tanısı konuldu. Burada tedavisi süren Yavuz V. geçtiğimiz gün tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Sivas’ta bu yıl KKKA virüsünden kaynaklı ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi.bir yenisi daha eklendi.

 

Kırım Kongo Kanamalı Hastalığı'nın belirtileri nelerdir?

Kırım Kongo kanamalı ateşinin belirtiler ise şöyle sıralandı; 

Kenenin ısırmasından sonra 1-3 gün (en fazla 9 gün) içinde, hastalıklı kana/sıvıya temas sonrası ise 5-6 gün (en fazla 13 gün) içinde başlar. 

Ani başlayan ateş, şiddetli baş ağrısı, kas ve eklem ağrıları, halsizlik, iştahsızlık, bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal şikayetler arasındadır.

İlerleyen günlerde ise burun, diş eti, cilt altı kanamaları, idrarda ve dışkıda kan, deride morarma, karaciğer ve böbrek yetmezliği gelişebilir.

Geç tanı koyulursa ölüm ihtimali artar. Ne yazık ki tedavi için özel bir ilacı yoktur. 

Hekim, hastanın durumuna göre tedaviyi düzenler. Bu nedenle hastalıktan korunmak çok önemlidir.

Hastalıktan Nasıl Korunulur?

Pikniğe/tarlaya giderken uzun kollu kıyafet, pantolon ve çizme/tulum giyilmelidir. Pantolon paçaları çorap içine sokulmalıdır.

Kene bulunan yerlerden dönüldüğünde kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dâhil tüm vücut kontrol edilmelidir. Kene varsa keneyi ezmeden, döndürmeden, cımbız veya eldivenle çıkarılmalıdır.

Eğer çıkarılamıyorsa en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Kene çıkarıldıktan sonra o bölge antiseptikle (kolonya örneğin) temizlenmelidir. Kenelerin üzerine sigara basmak, kolonya veya gaz yağı gibi maddeler dökmek; kenenin kasılmasına ve taşıdığı mikropları vücuda aktarmasına neden olabileceğinden, bu tür uygulamalardan kesinlikle kaçınılmalıdır.

Hayvanların kanıyla veya dokusuyla direkt temastan kaçınılmalıdır. Kene teması sonrasındaki 10 gün içinde ateş, kas ağrısı, kanama gibi şikayetler gelişirse mutlaka en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Sağlık çalışanına kene teması mutlaka söylenmelidir.

Kene fark edildiğinde: En kısa sürede en yakın sağlık kuruluşuna başvurulmalı.
Kıyafet seçimi: Kırsal alana çıkarken açık renkli, kapalı kıyafetler tercih edilmeli; pantolon paçaları çorap içine alınmalı.
Hayvan teması sonrası: Özellikle meralardan dönen hayvanlarla temas eden kişilerin dikkatli olması, üzerlerini kontrol etmesi öneriliyor.
Kene kontrolü: Doğa yürüyüşleri, piknik veya hayvan otlatma sonrası vücut dikkatlice kontrol edilmeli".

Türkiye'ye yaz gelmedi ama 2002 yılından beri hayatımızdaki yazın sessiz katilleri iş başı yaptıTürkiye'ye yaz gelmedi ama 2002 yılından beri hayatımızdaki yazın sessiz katilleri iş başı yaptıYaşam

 

İHA

text-ad
Etiketler katil kene kene kene kene ölümü KKKA kırım kongo kanamalı ateşi
ŞU ANDA OKUNAN HABERLER
Sadece 3 ''alo'' ile tam 1 milyon TL'lik vurgun yaptı! Sadece 3 ''alo'' ile tam 1 milyon TL'lik vurgun yaptı! Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı Sivil Çetinkaya'nın Bodrum'daki lüks malikanesi adeta dudak ısırttı Kral Kaybederse dizisinde usta isim diziye veda etti Kral Kaybederse dizisinde usta isim diziye veda etti Yeni Akit'ten yoğun bakıma kaldırılan CHP'li Ferdi Zeyrek için skandal ifade! Yeni Akit'ten yoğun bakıma kaldırılan CHP'li Ferdi Zeyrek için skandal ifade! Dursun Özbek ''güzel haberler alabiliriz'' demişti; Osimhen kararını verdi! Dursun Özbek ''güzel haberler alabiliriz'' demişti; Osimhen kararını verdi! Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve tarım devi iflas etti Türkiye'nin yenilenebilir enerji ve tarım devi iflas etti İstanbul'da kaçan kurbanlık hayvana isyan ettiren müdahale! İstanbul'da kaçan kurbanlık hayvana isyan ettiren müdahale! Kayıp anne ve kızı kilitli odada ölü olarak bulundu Kayıp anne ve kızı kilitli odada ölü olarak bulundu YTÜ rektörlüğü üniversite öğrencileri hakkında ''İmamoğlu'' soruşturması başlattı YTÜ rektörlüğü üniversite öğrencileri hakkında ''İmamoğlu'' soruşturması başlattı Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler! Kurban Bayramı tatilinde deniz, güneş, kumsal yerine fenomen dizinin evine akın ettiler!
Icardi ile China Suarez nerede Wanda Nara orada! Icardi ile China Suarez nerede Wanda Nara orada! Hafsanur Sancaktutan ile evlilik hazırlıkları yapan Kubilay Aka'dan herkesi şaşırtan hamle Hafsanur Sancaktutan ile evlilik hazırlıkları yapan Kubilay Aka'dan herkesi şaşırtan hamle Trafik magandası önce yumrukladı, ardından kalp masajı yaptı! Trafik magandası önce yumrukladı, ardından kalp masajı yaptı! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek hastaneye kaldırıldı; durumu kritik! Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeyrek hastaneye kaldırıldı; durumu kritik! Kimse inanamadı... Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı! Kimse inanamadı... Türkiye'nin tatil cenneti bu bayram boş kaldı! Komşusu olan genç kadını hastanelik eden saldırı kamerada! Komşusu olan genç kadını hastanelik eden saldırı kamerada! Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli iclal Aydın sürpriz aşkıyla geri döndü Türkiye'nin yaşlanmayan güzeli iclal Aydın sürpriz aşkıyla geri döndü Ergin Ataman'dan maç sonuna damga vuran hareket Ergin Ataman'dan maç sonuna damga vuran hareket MHP'de ''kurucu önder'' krizi: Bahçeli'nin açıklaması rahatsız etti, jet sansür geldi! MHP'de ''kurucu önder'' krizi: Bahçeli'nin açıklaması rahatsız etti, jet sansür geldi!