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Sadece 3 ''alo'' ile tam 1 milyon TL'lik vurgun yaptı!

Sadece 3 ''alo'' ile tam 1 milyon TL'lik vurgun yaptı!
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Bursa'da telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 23 yaşındaki telefon dolandırıcısı tutuklandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa kent merkezi ve İnegöl’de 3 kişinin telefonla 1 milyon TL dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran Barış K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)

DHA

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Etiketler telefon 1 milyon TL dolandırıcı dolandırıcılık telefon dolandırıcısı
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