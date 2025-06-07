Sadece 3 ''alo'' ile tam 1 milyon TL'lik vurgun yaptı!
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Bursa'da telefonla aradığı 3 kişiyi kendisini kamu görevlisi olarak tanıtarak yaklaşık 1 milyon TL dolandırdığı tespit edilen 23 yaşındaki telefon dolandırıcısı tutuklandı.
Bursa'nın İnegöl ilçesi İlçe Jandarma Komutanlığı Jandarma Suç Araştırma Timi, Bursa kent merkezi ve İnegöl’de 3 kişinin telefonla 1 milyon TL dolandırıldığı şikayeti üzerine harekete geçti. Telefonla aradığı 3 kişiyi, kendisini kamu görevlisi olarak tanıtıp, adlarının terör soruşturmasına karıştığını söyleyerek, 1 milyon lira değerinde para ve ziynet eşyalarını alarak dolandıran Barış K.’yı yakalayarak gözaltına aldı.
Şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. (DHA)
DHA
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