Trafik magandası önce yumrukladı, ardından kalp masajı yaptı

İstanbul Maltepe'de trafikte yaşanan yol verme tartışması yumruklu kavgaya dönüşürken tartışma sırasında saldırganlardan biri yumruklayarak yere düşürdüğü diğer sürücüye dakikalarca kalp masajı yaptı...

Olay, 4 Haziran'da saat 23.30 sıralarında Cevizli Mahallesi Bağdat Caddesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; trafikte seyir halinde olan E.Ö. (31) ile E.T. (48) arasında yol verme nedeniyle tartıştı. Sürücülerin otomobillerini yol kenarına çekmesiyle tartışma kavgaya dönüştü. Kavgada E.Ö.'nün yumruk attığı E.T., aldığı darbeyle yere yığıldı. E.Ö., attığı yumruk sonrası hareketsiz yatan E.T.ye kalp masajı yaptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdığı E.T.'nin tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü öğrenildi. Olayın ardından gözaltına alınan E.Ö., çıkarıldığı Sulh Ceza Hakimliği'nce ev hapsi cezasına çarptırıldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. (DHA) DHA