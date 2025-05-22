CHP'li Asu Kaya, İYİ Partili vekilin attığı iddia edilen skandal mesajı için sessizliğini bozdu

İYİ Parti milletvekili Hasan Toktaş'ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda "Sana alacam bunu kral" yazarak paylaştığı iddiasının ardından gözlerin çevrildiği CHP'li milletvekili Asu Kaya'dan çok sert bir açıklama geldi.

İYİ Parti Teşkilat Başkanı ve Bursa Milletvekili Hasan Toktaş'a ait olduğu iddia edilen WhatsApp mesajı gündeme bomba gibi düştü. Toktaş’ın, CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya’nın fotoğrafını parti içi bir WhatsApp grubunda paylaşarak “Sana alacam bunu kral” ifadelerini kullandığı iddia edildi. Toktaş mesajların kendisine ait olmadığını söylerken, İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu inceleme başlattıklarını açıkladı.

Bu gelişmelerin ardından CHP Osmaniye Milletvekili Asu Kaya, tv100'de yayımlanan Kübra Par'la Farklı Açılar programına açıklamada bulundu. Kaya, “Gündemi bu konuyla işgal etmek istemezdim çünkü mücadelemiz çok başka. Türkiye’de kadın haklarını kullanıyoruz. Türkiye’de kadın mücadelesi veriyoruz. Gündemin bununla meşgul edilmesine müsaade etmeyeceğiz. Biz kadınlar başta siyaset olmak üzere her alanda var olmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Soruşturmanın sonucunun beklenmesi gerektiğine vurgu yapan Kaya, "En ağır şekliyle Türkiye’deki tüm kadınlar adına istifa etmesini elbette ki isteyeceğim ama bu soruşturmanın sonucunu beklemek durumundayız" dedi.

İYİ Partili Hasan Toktaş: ''Düzmece, yalan, iftira''

Tepki çeken olayla ilgili sessizliğini bozan İYİ Partili Toktaş, mesajın ''düzmece'' olduğunu belirterek, ''Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim'' dedi.

Toktaş'ın açıklaması şöyle:

"Sosyal medya ve bazı basın mecralarında şahsımı hedef alan çirkin bir kurguyla, yalan ve iftiraların yayıldığını üzülerek izliyorum.

Bir WhatsApp grubunda, tarafımdan yapıldığı iddia edilen bir paylaşımda,

CHP Osmaniye Milletvekili Sayın Asu Kaya’nın fotoğrafı üzerinden kurgulanan çirkinlik, siyasetteki ayak oyunlarına gösterilecek en somut örneklerden biridir.

İddia ile söylüyorum ki;

Karanlık eller tarafından üretilen o mesaj düzmecedir ve ifadeler bana ait değildir.

İnanıyorum ki, hiçbir iftira, niyeti her daim iyi olana asla yapışmaz.

Hayatım boyunca kadınlarımızın onurunu başımın tacı bildim.

Bu yüzden bana böyle bir yakıştırma yapılması, sadece beni değil; aynı zamanda ortak vicdanı da yaralamıştır.

Bu kabil itibar suikastleri, muhalefet partilerine mensup başka siyasilere de yöneltilmiştir.

Biliyorum ki, ne ilktir ne de son olacaktır.

Bu iftirayı hazırlayanların amacı, siyaseti kirletmek, şahsımı karalamak ve partimi kamuoyu önünde zor durumda bırakmaktır.

Milletimizin bilgisine sunmak isterim ki;

İlgili fotoğrafla ilgili yapılan ön tespitlerde digital sahtecilik izleri bulunmuştur.

Dolayısıyla, daha ayrıntılı teknik inceleme talebinde bulundum ve süreci yasal zeminde sonuna kadar takip edeceğim.

Milletvekilimiz sayın Asu Kaya’nın adının, üzerime örülen bir kumpasta geçmiş olmasından duyduğum üzüntüyü de özellikle vurgulamak isterim.

İftiracılar şundan emin olsun ki;

Bu işi burada bırakmayacağım. Kimsenin hakaret, kurgu ve yalanla siyaset yapmasına, itibar suikastına yeltenmesine izin vermeyeceğim.

Gerçekler ortaya çıkacak, hukuk gereken cevabı verecektir."