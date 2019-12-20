CHP'li belediye makam aracını satılığa çıkardı

Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinin CHP’li Belediye Başkanı Mert Uygun, AK Partili eski Belediye Başkanı Sadettin Arslan döneminden kalan borçları ödeyebilmek için makam aracını satışa çıkardı.

Yeniçağ'da yer alan habere göre; Bayramiç Belediyesi, AK Partili eski başkan Sadettin Arslan döneminde özel bir firmadan kiralanan iki yol süpürme ile bir çöp konteyneri için ödenmesi gereken 1 milyon 406 bin 429 lira borç nedeniyle icralık oldu.

Aylık 164 bin lira bedelle kiralanan araçlar için belediyenin firmaya 1 milyon 406 bin 429 lira borcu birikti.

Bir kısmı ödenen borcun icraya verilen 1 milyon 200 bin liralık kısmının ödenmesi için, Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun, belediye meclisinin onayıyla makam aracını satışa çıkardı.

Toplantıda konuyla ilgili söz alan AK Parti Meclis Üyesi Erman Uydaş, aracın satışına karşı olduklarını, eski belediye dönemindeki işçi sayısından daha fazla belediyeye işi alımı yapıldığını, bu alımların yapılmaması gerektiğini söyledi.

Uydaş'a yanıt veren Başkan Uygun, "Siz diyorsunuz ki işçi almayın. Biz bu firmaya ayda 164 bin lira para ödeyeceğimize, işsiz gençlere iş imkânı sağladık. Bu temizlik sorunu başka nasıl çözülür? Önceki belediyeye İŞKUR her yıl çok sayıda işçi verirken bize 1 işçi dahi vermedi. Biz bu araçları kullanmadık. Firma da bizi icraya verdi." diye konuştu.

AK PARTİLİ MECLİS ÜYESİ: YANLIŞIMIZI KABUL EDİYORUZ

Başkan Uygun, AK Partili Meclis Üyesi Uydaş'a, çöp firması ihalesiyle ilgili geçmiş dönemde yapılan yanlışı kabul edip etmediklerini sordu. Erman Uydaş ise yanlışı kabul ettiklerini dile getirdi.

Belediye Başkanı Uygun, daha sonra aracın satışıyla ilgili maddeyi oylamaya sundu. Teklif AK Partili 3 üyenin ret oyuna karşılık 7 CHP'li üyenin oyu ile kabul edildi.

“MAKAM ARACININ DIŞINDA ACİL SATACAK BİR MALIMIZ YOK”

Belediye Başkanı Uygun, toplantı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada, belediyelerinin söz konusu firma tarafından yapılmayan ödeme nedeniyle icraya verildiğini hatırlattı. Bunun üzerine makam aracını satma kararı aldıklarını aktaran Uygun, "Bu firmaya şu anda 1 milyon 200 bin lira borcumuz bulunuyor. Firma devamlı ödeme talep etti ve biz idare etmelerini istedik ancak gelinen noktada konu icraya taşındı. Bunun karşılığında mal varlığımızı beyan ettik ve acil paraya ihtiyacımız vardı.

Ödeme yapabilmek için acil bir şeyler yapmamız gerekiyordu. İş yerleri ve arazileri satamadık. Makam aracının dışında acil satacak bir malımız yok. Böyle bir karar aldık. Benim belediye başkanı olarak kullanacağım başka araçlar var. Bu kadar borcun arasında böyle lüks bir makam aracına binmek mantıklı değil." diye konuştu.



