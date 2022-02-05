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CHP’li belediyelerin okul protokol törenine katılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

CHP’li belediyelerin okul protokol törenine katılan Milli Eğitim Müdürü görevden alındı

Elazığ'da 24 Ocak 2020 tarihinde meydana gelen depremde ortaya çıkan okul sorununu çözmek için İstanbul ve İzmir Büyükşehir Belediyeleri okul yapma kararı almıştı. Protokol törenine katılan Elazığ İl Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevinden alındı.

Elazığ Milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk görevinden alınarak merkeze çekildi. Gürtürk, CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ve İzmir Büyükşehir Belediyesinin okul yapma protokollerine katılmıştı.

Sivrice merkezli Elazığ’da meydana gelen 6,8 büyüklüğündeki depremin ardından kentte yaşanan okul sorununu çözmek amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi okul yapma kararı almıştı.

 Sözcü'den Evren Demirtaş'ın haberine göre; Kararın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi okul yapımlarının protokollerini imzalamak için Elazığ’a gelmişti. Protokol törenine katılan ve protokolleri imzalayan Elazığ il milli Eğitim Müdürü Feyzi Gürtürk’ün bugün görevden alınarak merkeze çekildi. Gürtürk bakanlık bünyesinde Personel Daire Başkanlığına koordinatör olarak atandı.

Görevden alınan Gürtürk’ün yerine İzmir Milli Eğitim il müdür yardımcısı Mehmet Yiğit’in atandığı öğrenildi.

Sözcü

Etiketler milil eğitim chp müdür
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