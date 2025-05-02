''CHP'li milletvekilinin şoförü polisi ezdi'' demişlerdi; görüntüler ortaya çıktı

CHP milletvekili Adnan Beker, AK Parti iktidarına yakın yayın organlarında yer alan "Adnan Beker polisi yaraladı, ezdi" başlıklı haberlerin ardından "işte gerçekler" diyerek polis memuru ile şoförü arasında yaşanan gerginliğin görüntülerini yayınladı.

Ankara'nın Altındağ ilçesi Talatpaşa Bulvarı'nda 23 Nisan tarihinde meydana gelen olayda bir polis memuru, CHP Milletvekili Adnan Beker’e ait aracı, Cumhuriyet Caddesi’nin trafiğe kapalı olması nedeniyle durdurdu.

CHP'li Beker ve sürücü İ.A. araçtan indi. Beker, polislerle konuştuğu sırada İ.A., tekrar direksiyona geçip, aracı hareket ettirdi. Bu sırada aracın önünde bulunan polis memuru, sürücüyü durdurmak istedi. Hastaneden rapor alan polis memurunun şikayeti üzerine şoför hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı.

İ.A., soruşturma kapsamında 24 Nisan’da 'görevi yaptırmamak için direnme' suçundan gözaltına alınıp sevk edildiği adliyede nöbetçi hakimlikçe adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Beker, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaparak, olay anına ilişkin video paylaştı. Beker, şu ifadeleri kullandı:

"23 Nisan’da partimizin programına katılmak üzere alana girerken, aracım 3 farklı polis kontrol noktasından geçerek ve bir zorluk yaşamadan alana yaklaşmıştı.

Öte yandan, olay sırasında araçta bulunan CHP Ankara Milletvekili Adnan Beker hakkında da Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Parlamenter Suçları Soruşturma Bürosu tarafından inceleme başlatıldığı öğrenildi.

Ankara Tren Garı’nın önünde aracım keyfi bir biçimde tekrar durduruldu. Komiser ile yaşanan diyalogda aracımın geçemeyeceğini, ilgili alana park edebileceğimizi söyledikten sonra aracımı kullanan arkadaşım, komiserin isteği üzerine aracımı park etmeye çalışırken orada bulunan bir polis memuru, amirinin emrinin aksine kendini aracımın önüne attı.

Bu görüntüleri bir polisin yaptığı münferit hareketin, canımızdan bildiğimiz tüm polislerimize mal edilmemesi adına bugüne dek yayınlamamıştım. Ancak başı sonu kesilen MOBESE kayıtlarının bazı TV kanallarında yayınlanması, ortada yaralı yokken 'Adnan Beker polis yaraladı' başlıklarının atılması ve bazı trol hesaplardan iftira içerikli paylaşımlar yapılması, bu görüntüleri yayınlamamızı zorunlu kılmıştır.

Söz konusu polisin 5 gün rapor aldığı, 'polis yaralandı' diye itibar suikastı yapılarak paylaşılan ve aracı kullanan arkadaşımın evine sabaha karşı cinayet büro ekiplerince ve çilingirle gözaltına alma maksatlı gidilen olay görüntülerdeki gibidir. Biz ne kimseye zarar veririz ne de polisimizin hukukunu çiğneriz. Ama kimseye de milletin hukukunu çiğnetmeyiz. Takdiri kamuoyunun vicdanına bırakıyorum."