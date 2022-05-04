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CHP'li vekil paylaştı: Balıklıgöl'de korkunç manzara!

CHP'li vekil paylaştı: Balıklıgöl'de korkunç manzara!

Son dönemde Şanlıurfa'nın simgesi Balıklıgöl'de balık ölümleri yaşanıyor. Göldeki kirliliğe dikkat çeken CHP'li Tanal, bir an önce tedbir alınması çağrısında bulundu.

Şanlıurfa’nın simgesi konumundaki, dünyanın tek doğal akvaryumu olan Balıklıgöl’de son günlerde yaşanan yoğun balık ölümleri endişe uyandırdı. CHP İstanbul Milletvekili Av. Mahmut Tanal’ın Twitter, Facebook, Instagram gibi sosyal medya hesapları üzerinden paylaştığı görüntülerde, Balıklıgöl’deki suyun kirliliği, bulanıklığı, yüzeydeki çöp birikintileri gündem oldu.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ve ilgili kurumlara tepki gösteren Tanal, “Balıklıgöl’ü de koruyamadılar!” yorumunu yaptı. Tanal, Balıklıgöl tamamen elden gitmeden, Balıklıgöl’deki balıklar komple ölmeden acilen tedbir alınması gerektiğini vurguladı.

BALIKLIGÖL KADERİNE TERK EDİLDİ
Aslen Şanlıurfalı olan CHP’li vekil Mahmut Tanal’ın paylaşımı şu şekilde:

“Şanlıurfa’da tarihi ve manevi mirasımız Balıklıgöl’ü de koruyamadılar! Görüntüler az önce (Dün akşam) CHP Şanlıurfa İl Başkan Yardımcımız ve Avukat meslektaşımız Ronayi Paydaş tarafından çekildi.

Son günlerde yoğun balık ölümlerinin yaşandığı Balıklıgöl’ün suyu kirlilikten geçilmiyor. Havanın serinliğine rağmen kötü koku nedeniyle Balıklıgöl’ün kenarında 5 dakikalığına bile durulmuyor. Yazıklar olsun diyorum!

Balıklıgöl tamamen elden gitmeden, Balıklıgöl’deki balıklar komple ölmeden acilen tedbir alınsın. Ortada belediye hizmeti diye bir şey yok. Balıklıgöl’ü kendi kaderine terk etmişler.”

 

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