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CHP'ye yerel seçimler sonrası bir güzel haber daha

CHP'ye yerel seçimler sonrası bir güzel haber daha
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CHP'nin 20 yaşındaki fenomen kedisi Şerafettin’in tedavi gördüğü veterinerden güzel haber geldi.

CHP’nin Ankara Söğütözü'ndeki Genel Merkez binasının bitimi sırasında doğan 'Şero' isimli kedi, o günden bu yana yaklaşık 20 yıldır Genel Merkez'de. Rahatsızlanan

'Şero' veterinere götürüldü ve tedavisinin ardından iyileşti.

 Genel Merkez'de sınırsız özgürlüğü olan, istediği yere girip çıkan 'Şero', yakın zamanda yeniden yuvasında olacak. 'Şero' gelecek ay 20 yaşına basacak.

CHP’nin kedisi, karikatürist Bülent Üstün’ün çizimleriyle hayat verdiği "Kötü Kedi Şerafettin"den esinlenerek 'Şero' ismini almıştı.

 

Etiketler şerafettin şero kedi chp'nin kedisi veteriner
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