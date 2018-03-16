Çiftlik Bank vurgununda yeni gözaltılar

Sakarya Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen Çiftlik Bank soruşturması kapsamında 6 ilde 19 kişi hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Alınan bilgilere göre soruşturmayı yürüten Geyve Cumhuriyet Başsavcılığı, dün akşam saatlerinde soruşturma kapsamında Sakarya merkezli, İstanbul 8, İzmir 1, Bursa 6, Çanakkale 1, Malatya 1ve Balıkesir'de 1 yaşayan 19 kişi hakkında yakalama kararı verdi.

Bu karar ilgili illerdeki Cumhuriyet Başsavcılıklarına gönderildi. Bugün Bursa'da 2 kişi polis tarafından gözaltına alınarak Sakarya'nın Geyve İlçesine gönderildi.

Şüphelilerin ev ve işyerlerinde yapılan aramalarda bilgisayar, telefonlar ve çeşitli evraklara el konuldu.

Sakarya merkezli soruşturma kapsamında Çiftlik Bank Yönetim Kurulu Üyesi olduğu belirlenen Cafer Çolak (35), şirketin sahibi firari Mehmet Aydın'ın eşi Sıla Aydın ve H.T. isimli bir kişi tutuklanmıştı.