Çiftlik Bank'ın Bitcoin tarlası bulundu !

Piramit yapılanmayla Türkiye genelinde milyonlarca liralık vurgun yapan Çiftlik Bank'ın Balıkesir'deki bitcoin tarlası bulundu. Çok sayıda bilgisayar ve cihaza koydu. İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Çiftlik Bank organizasyonunda kurulan Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K.'nın da bulunduğu öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.

Öte yandan Balıkesir’de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Balıkesir polisiyle baskın yapan İEM ekipleri, bitcoin üretiminde kullanılan çok sayıda bilgisayar ve cihaza da el koydu.