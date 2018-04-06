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  3. 06 Nisan 2018 23:16

Çiftlik Bank'ın Bitcoin tarlası bulundu !

Türkiye genelinde milyonlarca liralık vurgun yapan Çiftlik Bank'ın Bitcoin tarlası bulundu.

Çiftlik Bank'ın Bitcoin tarlası bulundu !
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Piramit yapılanmayla Türkiye genelinde milyonlarca liralık vurgun yapan Çiftlik Bank'ın Balıkesir'deki bitcoin tarlası bulundu. Çok sayıda bilgisayar ve cihaza koydu. İstanbul ve Balıkesir'de düzenlenen operasyonlarda 8 kişi gözaltına alındı.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma  çerçevesinde, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve  Balıkesir Kaçakçılıkla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, iki kentte belirlenen  adreslere operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda, ekipler, aralarında Çiftlik Bank'ın muhasebe  sorumlusunun da bulunduğu 8 kişiyi gözaltına aldı.

Gözaltına alınanlar arasında Çiftlik Bank organizasyonunda kurulan Fame Game Hayvancılık ile Çiftlik Bilgi İşlem isimli firmanın muhasebe işlemlerini takip eden K.K.'nın da bulunduğu  öğrenildi.

Şüphelilerin emniyetteki sorguları sürüyor.  

Öte yandan Balıkesir’de Çiftlik Bank'a ait bitcoin maden üretim  tesisinde, "bitcoin tarlası" olarak adlandırılan yer tespit edildi. Balıkesir polisiyle baskın yapan İEM ekipleri, bitcoin üretiminde kullanılan çok sayıda bilgisayar ve cihaza da el koydu.

Milliyet

bitcoin , balıkesir , tarla , çiftlik bank
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