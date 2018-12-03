Çığ altında kalan dağcılardan biri kutarıldı

Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yaparken çığ altında kalan Mustafa Kemal Karakoç ile aynı bölgeden çıkamayan Hilal İşcan'ı kurtarma çalışmaları günün ağarmasıyla yeniden başladı.

Olay yerinde mahsur kalan Hilal İşcan'a ulaşan ekipler, kadın dağcıyı helikopterle bulunduğu yerden alarak Adana'ya götürdü.

Çığ altında kalan Karakoç'u arama çalışmaları ise devam ediyor.

Olay yerine gelen Karakoç'un dağcı arkadaşları da destek amaçlı bekliyor.

AKUT Niğde İl Temsilcisi Nedim Urcan, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Dün akşam helikopterin sürekli faaliyet yapmasının nedeni Hilal'in üzerine, yakınlarına bir yere uyku tulumu, battaniye ve bazı malzemeler atmaya çalışmışlar. Kayalık yapıdan dolayı arazi dik olduğu için atılan malzemeler Hilal'e ulaşmamış. Hilal tecrübesi sayesinde geceyi sağlıklı bir şekilde geçirmiş. Helikopter vincinin marifetiyle alınıp Adana'ya götürüldü." dedi.

AKUT ve AFAD ekiplerinin bölgede dağcılıkta kullanılan bir malzeme bulduklarını aktaran Urcan, "Sadece kılıf, bu düşme sırasında uçmuş veya kaymış olabilir. Dursun hocam, bir çığın üzerinde yürüdüğünü ama çığın çok eskiye ait olduğunu söylüyor. Ya da dün gece ki soğuktan dolayı çığın sertleşmiş olabileceğini söylüyor. Şu anda diğer arkadaşı aramak için bölgede bulunuyorlar. Biz de burada Konya'dan gelen 5 kişilik dağcı arkadaşlarla hali hazırda yukarıdaki ekibe destek vermek için bekliyoruz." diye konuştu.

'ÇOK KORKTUM, KÖTÜ BİR ŞEYDİ'

Niğde'nin Çamardı ilçesi Demirkazık Dağı'nda dün tırmanış yaparken, çığ düşmesi sonucu mahsur kaldığı dağdan bu sabah kurtarılan 2 dağcıdan Hilal İşcan, Adana Şehir Hastanesi'nde tedaviye alındı. Sağlık durumu iyiye giden İşcan, "Çok korktum, kötü bir şeydi. Saniyeler, soğukta geçmedi. Sürekli bir ilgi vardı. 'Çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' şeklinde öneriler oldu" dedi.

Hastanede vücudunun normal ısısına çevrilmesi için özel tulum giydirilen Hilal İşçan, DHA muhabirine yaşadıklarını anlattı. Kurtarılacağından umutlu olup, olmadığı sorulan İşçan, "Dönem dönem yani çünkü riskli bir yerde kalmışım. Ara ara modum kesik olduğunda gerçekten çok motive etti herkes. Ondan dolayı da iyiyim. Ben karın altında kalmadım. Çığ bile üzerime gelmedi zaten; ama karın üzerinde gece geçirdim sadece. Olay saat 17.00- 18.00 gibi oldu yani bu sabah 08.00 sıralarında kurtarıldım. Korktum tabi ki kötü bir şey saniyeler geçmiyor soğukta. Sürekli bir ilgi vardı, 'Şunu yap, çantanın içine gir, yiyecek ye, hareket et' diye. O şekilde bir sıkıntı olmadı" dedi.

'ŞOKTAYIM'

"İyileşince tekrar aynı dağa çıkmak ister misiniz?" sorusu üzerine Hilal İşçan, "Bunun cevabını ben de bilmiyorum. Şu an o kadar kötü bir durum ki hayatıma nasıl devam edeceğimi bile bilmiyorum. Şoktayım şu an. Sağlık durumum iyi, bir sıkıntım yok. Benim açımdan kurtarılmam güzel bir şeydi. Gerçekten orada emeği geçen herkese teşekkür ederim. Gerçekten büyük emek sarf edildi" diye konuştu.

DOKTORUNDAN AÇIKLAMA

Dağcı Hilal İşcan'ın sağlık durumu hakkında bilgi veren Uzm. Dr. Mustafa Görür ise "İlk geldiğinde şoktaydı hasta. Yalnız el ve ayaklarında soğukluk ve ısı düşüşü vardı. Gerekli ısıtma ve ilaç tedavileri başladı. Şu anda genel durumu iyi. Hastamız uzun süreli soğuğa maruz kalmış. Şu an müşahede amaçlı gözetim altında tutuyoruz. Şimdilik durumu iyi. Bugün müşahede altında tutulur gibi duruyor. Herhalde her şey yolunda giderse yarına genel durumunu değerlendirip, tekrar kararımızı veririz" dedi.

Dün, Aladağlar'da Eznevit mevkisinde tırmanış yapan dağcılardan Mustafa Kemal Karakoç çığ altında kalmış, Hilal İşcan ise aynı bölgeden çıkamamıştı. Olay yerine AFAD, UMKE ve sağlık ekipleri sevk edilmiş, Adana'dan havalanan askeri helikopter de bölgedeki çalışmalara katılmıştı.

NİĞDE VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Niğde Valiliğinden yapılan açıklamada, Çamardı ilçesi Çukurbağ köyü Eznevit mevkisinden 112 ihbar hattını arayan vatandaşların, Aladağlar'da çığ düşmesi sonucu bir kişinin çığ altında kaldığı ihbarının ardından bölgeye JAK, AFAD ve UMKE ekipleri sevk edildiği bildirildi.

Açıklamada, ekiplerin kurtarma çalışmalarına başladıkları belirtildi.

AKUT Niğde Basın Sözcüsü Cavit Ünlü de gazetecilere yaptığı açıklamada, saat 16.00 civarında iki kişinin dağda mahsur kaldığı ihbarının geldiğini ifade ederek, "İhbarda birinin düştüğü ve çığ altında kaldığından bahsedildi. Helikopterin gelmesini bekliyoruz. Helikopter geldiğinde 4-5 kişilik ekip hareket edeceğiz. Önce sağ olan Hilal'i bulup, ondan sonra da düşen arkadaşın yanına varmaya çalışacağız." dedi.