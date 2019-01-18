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  3. 18 Ocak 2019 17:08

Cinsel ilişki sırasında yakalandı

Aydın'da fuhuş yapıldığı belirlenen bir masaj salonuna baskın düzenlendi.

Cinsel ilişki sırasında yakalandı
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Aydın’ın Kuşadası ilçesinde, polisin bir masaj salonuna yaptığı baskında 3 iş yeri görevlisi ile fuhuş yapan 2 kadın ve 1 müşteri gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre; Kuşadası İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından fuhuşla mücadele kapsamında Alacamescit Mahallesinde faaliyet gösteren bir masaj salonunda fuhuş yapıldığı istihbaratı üzerine gerekli çalışmalar başlatıldı. Gerçekleştirilen takip sonucunda bahse konu adrese operasyon yapıldı. Yapılan operasyon sonucu masaj salonunda bir oda içerisinde bir erkek ve bir bayan şahsın fuhuş yaptığının tespit edilmesi üzerine iş yerinde bulunan 3 çalışan ve 2 bayan ile müşteri olmak üzere toplam 6 kişi gözaltına alındı.

Asayiş Büro Amirliğine intikal ettirilen şahısların sorgulamasında F.K.(32), masaj salonuna masaj yaptırmak için gittiğini ancak İ.K. isimli bayan ile bir miktar para karşılığı fuhuş yaptığını beyan etmesi üzerine fuhuş yaptığı tespit edilen İ.K. (36) ve aynı iş yerinde çalışan E. D. (30) isimli bayanlar yapılan işlemlerin ardından serbest bırakıldı.

İş yeri sahibi İ. T. (53), iş yeri sorumlusu Ö.Ö. (34) ve iş yeri çalışanı E.S.A. (34) hakkında "Fuhşa Yer Temin Etmek" suçundan gerekli işlemler başlatıldı.

İHA

masaj salonu , fuhuş , kuşadası
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