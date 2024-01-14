Çok sayıda ilde eğitime kar tatili! İşte okulların tatil edildiği iller

Pek çok ilimizde etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime tatil haberleri de gelmeye başladı.

Birçok ilimizde etkili olan aşırı soğuk hava ve kar yağışı nedeniyle kar tatili haberleri de peş peşe geldi.

İşte 15 Ocak'ta okulların tatil edildiği iller ve ilçeler...

ARTVİN'DE EĞİTİME KAR YAĞIŞI ARASI

Artvin Valiliği'nden yapılan açıklamada, olumsuz hava koşulları sonrası bu gece buzlanma riski bulunduğu aktarıldı.

Buzlanma riski nedeniyle Artvin'de tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak Pazartesi günü, sadece taşımalı eğitim yapan öğrenciler için eğitime ara verildiği kaydedildi.

GİRESUN'DA DA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Giresun Valiliği tarafından yapılan açıklamaya göre, Giresun'un bazı ilçelerinde olumsuz hava koşulları sebebiyle yarın eğitime 1 gün ara verildiği belirtildi.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, kar ve buzlanma riskinden ötürü Çanakçı ilçesindeki tüm okullarda, Espiye, Tirebolu, Görele ve Eynesil ilçelerinde ise köy okullarında eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, Espiye, Tirebolu, Görele, Eynesil, Doğankent ve Güce ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki öğrencilerin de bir gün izinli sayılacakları kaydedildi.

HAKKARİ'DE 1 GÜNLÜK TATİL

Hakkari'de eğitime 1 gün ara verildi. Hakkari Valiliği tarafından yapılan açıklamada, "İlimiz genelinde son 3 gündür devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle taşımalı eğitimde yaşanabilecek olumsuzluklar ve muhtemel buzlanma riski düşünülerek, 15 Ocak 2024 Pazartesi günü ilimiz genelinde yükseköğretim kurumları hariç tüm okul öncesi eğitimi veren kreş, anaokulu, ilk ve orta dereceli eğitim kurumları ile özel öğretim kursları, Halk Eğitim Merkezleri Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir. Kamu kurumunda çalışan hamile ve engelli personeller de söz konusu tarihte idari izinli sayılacaktır" denildi.

Hakkâri’nin Yüksekova ilçesinde ‘Gezgin Öğretmen’ olarak tanınan Ümit Bartın, yağan karla ortaya çıkan eşsiz manzaraları fotoğrafladı.

TRABZON'DA EĞİTİME ARA VERİLDİ

Trabzon'da hafta sonu etkili olan karlı ve buzlu hava nedeniyle pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün ara verileceği duyuruldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada "İlimizde gerçekleşen olumsuz hava şartları sonrası tüm mahalle yollarımız açık durumdadır. Ancak meteorolojik raporlar doğrultusunda bu gece buzlanma riski bulunduğundan ilimizdeki tüm ilk ve orta dereceli okullarda, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile halk eğitim merkezlerinde 15 Ocak 2024 Pazartesi günü sadece taşımalı eğitim yapan öğrencilerimiz için eğitime bir gün ara verilmiştir.

Trabzon’da kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle şehirde kartpostallık görüştüler oluştu.

Ayrıca engelli ve hamile kamu personeli de aynı gün idari izinli sayılacaktır" denildi.

Yeni haftada hava nasıl olacak ? İşte 5 günlük hava tahminleri

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemiz genelinin parçalı, yer yer çok bulutlu, bu akşam ve gece saatlerinde Hakkari çevrelerinin kar yağışlı; yarın (Pazartesi) Güney Ege kıyı illeri ile Edremit Körfezi çevrelerinin, Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Akdeniz'in doğusunun, Güneydoğu Anadolu'nun batı kesimlerinin sağanak yağışlı, Toroslar Mevkii'nin karla karışık yağmur ve yer yer kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yurdun kuzey, iç ve doğu kesimlerinde pus ve yer yer sis görüleceği tahmin ediliyor. Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ile Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda çığ tehlikesi bulunmaktadır.

HAVA SICAKLIĞI: Sıcaklıkların kuzey, iç ve batı kesimlerde (4-6 derece) artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

RÜZGAR: Genellikle güney ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette; Marmara, Ege'nin kıyı kesimleri ve kuzeyi ile Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde kuvvetli (40-60 km/sa) esmesi bekleniyor.

İşte haritalarla 5 günlük hava durumu tahminleri