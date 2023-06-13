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  3. Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı

Cübbeli Ahmet şimdi de ''eşcinsellere'' savaş açtı

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Kısa bir süre önce internette yayınlana fetvasında "erkek erkeğe tokalaşmayın, cinsel meyil duyulabilir" diyen Cübbeli Ahmet eşcinsellere yönelik açıklaması ile gündemde.

Kamuoyunda Cübbeli Ahmet olarak tanınan İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü son vaazında eşcinsellerle ilgili dikkat çeken bir uyarıda bulundu.

Cübbeli Ahmet vaazında “Eşcinsel arkadaşlarınız yoktur inşallah. Öyle insanlarla oturup kalkınmaz, arkadaşlık kurulmaz. Bir nasihat edeyim herkesle görüşülür ama mesafeyi bileceksin, aşırı samimiyete girmeden yemeden içmeden Allah rızası için görüşülür o kadar” dedi.

''Adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar''

İsmailağacı Ahmet Mahmut Ünlü 2 erkeğin tokalaşmasına dair yaptığı açıklamayla da gündeme oturmuştu.

İki erkeğin tokalaşmasından cinsel meyil doğabileceğini söyleyen Cübbeli Ahmet konuşmasında şunları söyledi:

"Tokalaşmada tehlike var. Çünkü neden? Belki bir adam karşı taraftaki adama cinsel meyil duyar onunla da tokalaşma bahanesiyle elini bırakmaz. Şüphelendin, baktın fazla samimiyet oldu. 10 sevap eksik olsun de çek elini."

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Etiketler cübbeli ahmet ahmet mahmut ünlü eşcinsel uyarı lgbti
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